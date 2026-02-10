Madre e hijo harán historia al competir juntos por México en Juegos Olímpicos de Invierno

Sarah Schleper y su hijo adolescente, Lasse Gaxiola, harán historia al competir juntos por México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, convirtiéndose en la primera dupla de madre e hijo en lograrlo, según el historiador Bill Mallon.

Para Schleper, serán sus séptimos Juegos Olímpicos —terceros con México—.

La conexión familiar se remonta a 2011, cuando en su última Copa del Mundo antes de retirarse del equipo de esquí de Estados Unidos, descendió un eslalon con su hijo en brazos.

“Esto es difícil de creer", afirmó Schleper, quien cumplirá 47 años el 19 de febrero. “Es simplemente una historia de fantasía”.

Estos son los séptimos Juegos Olímpicos —terceros con México— para Sarah. ( AP Foto/Misper Apawu )

La logística

Es posible que solo puedan verse competir principalmente a través de la cobertura televisiva, dada la distancia entre sus sedes. Schleper competirá en el super-G el jueves y en el eslalon gigante el domingo en Cortina d'Ampezzo. Lasse competirá en Bormio, a unas cuatro horas de distancia, en el eslalon gigante el sábado y el eslalon el lunes.

“Espero que justo después del GS pueda conseguir un viaje a Bormio para ver su eslalon”, comentó.

El esposo de Schleper, Federico, estará entrenando a Lasse.

“Para mí, el éxito es simplemente que ambos estemos aquí”, expresó Schleper, quien fue la abanderada de México en la ceremonia de apertura. “Hemos encontrado el éxito”.

Ese descenso por la montaña

Lasse realmente no recuerda mucho del 29 de diciembre de 2011, en Austria, cuando su madre lo levantó y lo llevó por la pista. Tenía alrededor de cuatro años en ese momento. Fue la culminación de su trayectoria con el equipo estadounidense después de competir en cuatro justas.

Una última carrera para culminar su carrera con su hijo.

Ella llevaba un vestido ese día, con un traje de baño debajo. Él estaba con una chaqueta gruesa y botas de nieve. Ambos sonreían a través de sus gafas de esquí. Y aunque él puede que no recuerde eso, comprende plenamente la importancia de este momento y cuánto significa compartir esta experiencia con su madre.

“Este ya es un evento increíble", dijo Gaxiola, quien cumplió 18 años el mes pasado. "Pero venir aquí con mi mamá y ver a mi familia, simplemente lo hace sentir tan especial e increíble estar juntos”.

Por eso, gracias mamá.

Pero también un reconocimiento al padre de Schleper, quien ella dijo en broma que le dio el rasgo de “amante del esquí”. Schleper no estaba lista para abandonar por completo las carreras después de retirarse del equipo de Estados Unidos. Esa pasión por viajar era profunda.

La esquiadora de Colorado obtuvo la ciudadanía mexicana, el país de donde es su esposo. No pudo completar el proceso a tiempo para los Juegos de Sochi 2014, los únicos Juegos de Invierno que se ha perdido desde su debut olímpico en 1998.

“He tenido una gran carrera. He mantenido un estilo de vida profesional de amante del esquí durante mucho tiempo”, se rió Schleper, cuyo mejor resultado olímpico fue el décimo lugar en el eslalon para el equipo de Estados Unidos en los Juegos de Turín 2006. “Viajamos por el mundo. Comemos comida increíble. El deporte me ha traído tanto”.

El gen del esquí

Lasse Gaxiola lleva su nombre en honor al esquinador noruego tres veces campeón mundial Lasse Kjus. Y le pusieron las botas de esquí y esquís antes de que realmente pudiera caminar.

“Él decía, ‘Más, más’, porque hablaba español primero”, recordó Schleper, quien lo llevaba a los campamentos de entrenamiento con ella.

Para él, esquiar era tanto estar con amigos en la montaña como registrar tiempos rápidos. También ha estado rodeado de entrenadores conocedores toda su vida, como el fallecido Erich Sailer —el entrenador de la infancia de Lindsey Vonn— y, por supuesto, su madre.

El talento está ahí. Gaxiola terminó tercero en un evento de eslalon gigante de liga de entrada de la FIS en Colorado en diciembre. Cuando oficialmente consiguió su boleto.

Para Schleper, este viaje a los Juegos Olímpicos no es ceremonial. Está allí para competir. Terminó entre las cinco primeras en una carrera de super-G de la FIS la temporada pasada en Vail y también ganó un par de carreras de eslalon gigante de la FIS en 2024. Sin embargo, no se adentrará en el ámbito del eslalon, no con Mikaela Shiffrin alrededor.

“No hay manera de que pueda competir al nivel de Mikaela o de estas chicas que están en la Copa del Mundo”, dijo Schleper, quien entrena en Vail y cuya hija, Resi, es patinadora artística. “Pero todavía esquío bastante bien”.

Su entrenador en los Juegos Olímpicos es Hubertus Von Hohenlohe, el príncipe alemán de 67 años que también compitió para México en los Juegos Olímpicos. Gaxiola tendrá a su padre a su lado. También actúa como el técnico de esquí de su hijo, con la ayuda de su madre desde lejos.

¿Alguna similitud en las carreras de esquí entre madre e hijo?

“Ella es mucho más paciente que yo”, explicó Gaxiola. “Tal vez tengo un estilo un poco diferente, pero definitivamente me ha moldeado. Ella es definitivamente la base de influencia”.