¿Quién es Lindsey Vonn? La esquiadora estadounidense de 41 años que sufrió rotura del ligamento cruzado

El camino hacia Milán 2026 no ha sido sencillo para la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años. A pocos días de la ceremonia inaugural, la atleta anunció que a finales de enero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Pese a ello, aseguró que, aunque su rodilla izquierda estaba “completamente rota”, confiaba en poder competir en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cómo se lesionó?

La lesión ocurrió el viernes 30 de enero en Suiza, cuando Vonn sufrió una fuerte caída durante una prueba de descenso de la Copa del Mundo en Crans-Montana. Tras el accidente fue trasladada a un hospital y, luego de tres días de fisioterapia y evaluaciones médicas, volvió a esquiar el martes antes de hablar con la prensa.

“Mi rodilla no está inflamada y, con la ayuda de una rodillera, confío en que podré competir el domingo”, afirmó Vonn.

La esquiadora agregó: “No es lo que esperaba. Sé cuáles eran mis posibilidades antes de la caída y sé que hoy no son las mismas, pero todavía hay una chance. Y mientras exista esa posibilidad, lo voy a intentar”.

“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para estar en la línea de salida”.

Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno

Lindsey Vonn se perfilaba como una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año. Su vínculo con la competencia olímpica se remonta a Salt Lake City 2002, hace más de dos décadas, y continuó con participaciones en 2006, 2010 y 2018. En Vancouver 2010 alcanzó uno de los momentos cumbre de su carrera al conquistar la medalla de oro en el descenso alpino femenino.

En 2018, Vonn anunció su retiro y señaló que dejaría la competencia al año siguiente al considerar que, desde el punto de vista físico, ya no tenía sentido continuar.

Cinco años más tarde, en 2024, sorprendió al anunciar su regreso al esquí competitivo tras someterse con éxito a una cirugía de reemplazo de rodilla.

¿Cuándo compite Lindsey Vonn?

Vonn participará en la prueba de descenso alpino femenino. Las jornadas de entrenamiento están programadas para el 5, 6 y 7 de febrero. La competencia final, en la que se definirán las medallas, se disputará el domingo 8 de febrero.

Fechas clave de los Juegos Olímpicos de Invierno

4 de febrero: inicio de las competencias (curling)

6 de febrero: ceremonia de apertura

7 de febrero: primeras pruebas con medalla de oro

8 de febrero: descenso alpino femenino (medalla de oro)

13 de febrero: patinaje artístico masculino (medalla de oro)

18 de febrero: eslalon alpino femenino (medalla de oro)

19 de febrero: patinaje artístico femenino (medalla de oro), final femenina de hockey sobre hielo y primeras medallas en esquí de montaña, nuevo deporte olímpico

22 de febrero: partido por la medalla de oro en hockey sobre hielo masculino. Ceremonia de clausura

