Las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina están resultando frágiles, con la medallista de oro Breezy Johnson y otros atletas reportando roturas a pocas horas de ser entregadas.

"Hay que tocarlas con cuidado", aconsejó Johnson, cuya medalla de oro en esquí de descenso femenino se partió tras celebrar su victoria el domingo. "No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió", afirmó. "Estoy segura de que alguien lo arreglará. No está completamente rota, pero un poco rota".

Los organizadores olímpicos investigan con "máxima atención" el problema de las medallas que se desprendieron de sus cintas durante las celebraciones del fin de semana inaugural de los Juegos.

Johnson no tuvo que esperar mucho para un reemplazo. Para cuando llegó a la salida para el evento combinado por equipos el martes, ya le habían dado una nueva, aunque aún necesita ser grabada.

Andrea Francisi, el director de operaciones de los juegos del comité organizador de Milán-Cortina, dijo que estaban trabajando en una solución. ( Foto AP/Natacha Pisarenko )

Cuando se le preguntó si podía quedarse con la rota, Johnson lo negó meneando la cabeza.

“No te dejan tener varias de esas cosas”, dijo riendo.

Imágenes de televisión transmitidas en Alemania capturaron el momento en que el biatleta Justus Strelow se dio cuenta de que el bronce del relevo mixto que había ganado el domingo se había caído de la cinta alrededor de su cuello y había chocado contra el suelo mientras bailaba al ritmo de una canción con sus compañeros de equipo.

Sus compañeros alemanes aplaudieron mientras Strelow intentaba sin éxito volver a colocar la medalla antes de darse cuenta de que una pieza más pequeña, aparentemente el broche, se había roto y aún estaba en el suelo.

La patinadora artística estadounidense Alysa Liu publicó un clip en las redes sociales de su medalla de oro en el evento por equipos, desprendida de su cinta oficial.

"Mi medalla no necesita la cinta", escribió Liu temprano el lunes.

"Somos conscientes de la situación, hemos visto las imágenes. Obviamente estamos tratando de entender en detalle si hay un problema", manifestó Francisi el lunes.

“Pero obviamente estamos prestando la máxima atención a este asunto, ya que la medalla es el sueño de los atletas, por lo que queremos que obviamente en el momento en que se les entrega todo sea absolutamente perfecto, porque realmente consideramos que es el momento más importante. Así que estamos trabajando en ello”, agregó.

No es la primera vez que la calidad de las medallas olímpicas ha generado problemas.

Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París, algunas medallas tuvieron que ser reemplazadas después de que los atletas se quejaran de que comenzaban a empañarse o corroerse, dándoles un aspecto moteado comparado con la piel de cocodrilo.