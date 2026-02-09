A sus 52 años, la austriaca Claudia Riegler desafía el tiempo en su snowboard

Cuando Claudia Riegler comenzó a hablar sobre sus rivales de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno, tuvo un desliz verbal que confirmó una verdad obvia.

"Nunca pienso en la edad", afirmó. "Si estoy compitiendo, ni siquiera sé cuántos años tienen las chicas".

Luego, hizo una rápida y avergonzada corrección.

"¡Las chicas!" dijo. "¡Ahora suena realmente como si fuera mayor!"

Riegler no es una de las chicas. De hecho, podría ser su madre, o incluso abuela. Pero, ¿cuántas de ellas podrán decir que son orgullosas olímpicas a los 52 años?

Esta veterana austriaca compitió en sus quintos Juegos de Invierno el domingo cuando participó en el eslalon gigante paralelo en los soleados Alpes italianos.

Eso en sí mismo es un logro, especialmente dado el talento que produce Austria, un país apasionado por la nieve.

Sin embargo, no estaba aquí solo para recoger otro certificado de participación. Riegler demostró que aún podía deslizarse con las mejores del mundo. Se esforzó y logró pasar a las rondas de eliminación, justo en el límite, terminando en el puesto 16 del grupo de clasificación de 36 competidoras.

Eso la emparejó con la bicampeona defensora Ester Ledecka, 22 años más joven que ella.

Nadie esperaba que Riegler lograra una sorpresa contra Ledecka. Eso le correspondió a su compatriota austriaca Sabine Mayer, quien superó a Ledecka en los cuartos de final en su camino hacia la medalla de plata. Pero si vas a ser eliminada, bien podría ser por la mejor de la historia del deporte.

Riegler terminó 1.13 segundos detrás de Ledecka, una diferencia considerable pero no una que causara vergüenza.

Solo cuando Riegler, ya terminada su jornada, se quitó el casco de esquí adornado con un feroz lobo blanco, se pudo ver la brecha de años que la separaba de sus rivales, que incluían a una competidora de 16 años.

"Estoy realmente orgullosa de estar aquí hoy y de haber tenido una muy buena carrera contra Ester", expresó. "Estoy feliz de haber llegado a las finales hoy e incluso hice una muy buena carrera final".

Riegler hizo su debut olímpico en Salt Lake City en 2002, un año antes de que naciera la nueva medallista de oro, la checa Zuzana Maderova.

No muchos meses después de su debut olímpico, cuando tenía 29 años, su entrenador del equipo austriaco dijo que ya estaba pasada de moda y la sacó del equipo.

Sin embargo, lo que podría haber sido el final resultó ser el combustible que la ha mantenido en marcha durante dos décadas más.

"Tengo que decir que mi mayor motivación ahora es mi edad porque me sacaron del equipo cuando tenía 30 años y me dijeron que era demasiado vieja", comentó Riegler. "Así que en ese momento me dije a mí misma, no, no se ha acabado. Continuaré por mi cuenta. Y si él dice esto, no tiene que ser la verdad. Tengo que encontrar mi propia verdad. Eso es lo que me motiva mucho".

Así que siguió entrenando y, finalmente, después de tres años y un cambio de entrenador, volvió a competir con los colores rojo y blanco de Austria.

Ganó el campeonato mundial de eslalon gigante paralelo en 2015, mientras acumulaba más de 400 participaciones en la Copa del Mundo.

Ahora regresa a casa satisfecha de no haber mostrado su edad en Livigno.

Riegler no está sola entre los competidores mayores. Un suplente del equipo estadounidense de curling, Rich Ruohonen, tiene 54 años en estos Juegos.

Pero un deporte de acción como el eslalon gigante paralelo (PGS), donde los snowboarders zigzaguean en un recorrido corto para ver quién llega primero al fondo, parece adaptarse a los atletas mayores.

El medallista de oro masculino el domingo fue Ben Karl, de 40 años, otro austriaco, quien defendió con éxito su título ganado en 2022.

Para celebrar, se quitó la camiseta y flexionó sus músculos, sin mostrar signos de un "cuerpo de papá" a pesar de estar en la mediana edad.

"Me viste con mi cuerpo desnudo y creo que puedes estar en muy buena forma hasta los 40 y tal vez hasta los 50, no lo sé", dijo. "No hay razón para desacelerar con mi edad".

Más evidencia de que el PGS es un elixir de juventud atlética: el medallista de plata masculino Kim Sangkyum tiene 37 años, mientras que otro de los mejores competidores masculinos en la alineación del domingo fue Roland Fischnaller, de 45 años.

Debe ser algo en la nieve.

O, como señaló el entrenador de Ledecka, el excompetidor de snowboard Justin Reiter, los corredores no sufren las mismas lesiones y el desgaste general que los temerarios del halfpipe cuando intentan sus acrobacias aéreas.

"Cuando te haces un poco mayor y las rodillas empiezan a crujir, tiendes a no montar en los rieles que están en el parque o hacer saltos", dijo Reiter. "Tiendes a deslizarte sobre los bordes y tallar y girar. Y así tienes este regreso a las raíces del snowboard".

Para Riegler, se trata de ciclismo y entrenamiento con pesas, y una buena dosis de confianza. Dicho esto, está considerando el próximo campeonato mundial en su país como el momento para dejar la tabla definitivamente.

"Creo que sería un final realmente bonito para mí", dijo.

