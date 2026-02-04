Por qué Grindr desactivará su función de ubicación en la villa olímpica de invierno

La aplicación de citas Grindr desactivará su función de ubicación en la Villa Olímpica de Milán-Cortina durante los Juegos de Invierno de este mes.

La decisión pretende proteger a los deportistas LGBTQ+ de “riesgos reales para su seguridad”.

La plataforma, que se autodenomina “la mayor aplicación de redes sociales del mundo para personas homosexuales, bisexuales, transexuales y queer”, suele permitir a los usuarios descubrir a otras personas cercanas y ver su distancia.

Grindr declaró que es necesario desactivar esta funcionalidad, ya que en el contexto olímpico, “esas mismas características pueden convertirse en un problema”.

La empresa declaró en un comunicado: “Cuando llegan los Juegos Olímpicos, los atletas se enfrentan a un nivel de atención mundial que no existe en ningún otro lugar, ni en el podio ni fuera de él”.

Para los deportistas homosexuales, especialmente los que no salieron del clóset o proceden de países donde ser homosexual es peligroso o ilegal, esa visibilidad crea verdaderos riesgos de seguridad.

Grindr muestra a los usuarios quién está cerca y a qué distancia. En la mayoría de los contextos, eso es útil. En la villa olímpica, donde miles de atletas se hacinan en un espacio reducido, esas mismas características pueden convertirse en un inconveniente.

Alguien de fuera de la Villa podría buscar perfiles dentro de ella. Los datos de distancia podrían utilizarse para determinar la ubicación exacta de una persona. Y el simple hecho de aparecer en Grindr dice al mundo algo sobre la identidad de una persona que, en más de 60 países, sigue siendo un delito”.

Según OutSports, un récord olímpico de 44 atletas LGBTQ+ viajarán a Italia, donde la competición comienza el miércoles.

Grindr restringió por primera vez la visibilidad de la ubicación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y continuó con la práctica en los Juegos de verano de París en 2024.

La función de video privado, que permite a los usuarios ver un video una sola vez, se desactivará por completo en la villa olímpica.

La aplicación también enviará a los atletas recordatorios semanales sobre los riesgos específicos del entorno olímpico y ofrecerá acceso gratuito a funciones que suelen ser de pago, como la desaparición de mensajes, la posibilidad de anular el envío de mensajes y el bloqueo de capturas de pantalla.

Traducción de Olivia Gorsin