Los Juegos Olímpicos de Invierno arrancan oficialmente hoy, con la ceremonia de inauguración que celebra el inicio de dos semanas de lo mejor del deporte de invierno.

La ceremonia inaugural principal se celebra en el estadio San Siro de Milán, uno de los últimos actos del histórico recinto antes de su demolición.

Pero debido a la naturaleza dispersa de estos Juegos —que se celebran en todo el norte de Italia— también habrá desfiles de atletas en las agrupaciones de montaña, incluida Cortina, donde tienen lugar las competiciones de curling, bobsleigh, skeleton y luge.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: últimas noticias sobre el equipo británico de curling y preparativos para la ceremonia inaugural

El tema de esta Ceremonia de Inauguración es la “Armonía”, y celebrará las dos sedes principales de estos Juegos: Milán y Cortina, que también acogió los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956.

¿Cómo puedo ver la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno?

TNT Sports y el servicio de streaming discovery+ retransmitirán cada momento de los Juegos Olímpicos de Invierno y ofrecerán la cobertura y los prolegómenos de la Ceremonia de Inauguración a partir de las 11.30 a. m. UTC-6.

Los espectadores del Reino Unido también podrán seguir en directo la ceremonia inaugural a través de la BBC. La cobertura comienza en BBC Two a las 12:30 p. m. UTC-6 y se prolongará hasta las 4:00 p. m.

La ceremonia comienza a la 1:00 p. m. UTC-6.

¿Quién actuará en la ceremonia inaugural?

En la ceremonia de esta noche estarán en acción muchas estrellas, y no solo los atletas.

Mariah Carey será la artista principal, aunque aún no se reveló si interpretará All I Want for Christmas Is You, y circulan rumores de que interpretará una conocida canción en italiano.

Andrea Bocelli, uno de los cantantes italianos de mayor renombre internacional, volverá al escenario olímpico tras haber actuado anteriormente en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de 2006 en Turín. A lo largo de su carrera operística, el célebre tenor obtuvo cinco nominaciones a los premios Grammy.

El pianista Lang Lang, nominado a los Grammy y conocido por “devolver la música clásica al siglo XXI”, también regresará a los Juegos Olímpicos este año, tras haber actuado en la ceremonia inaugural de los Juegos de Pekín 2008.

Snoop Dogg, que es el primer entrenador honorario del equipo de Estados Unidos y también forma parte del equipo de cobertura de la NBC, también hará acto de presencia.

Traducción de Olivia Gorsin