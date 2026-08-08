Semien y Thornton guían a los Mets a su 4ta victoria seguida, 6-4 ante Piratas en picada

Marcus Semien conectó un jonrón de tres carreras, el novato Zac Thornton lanzó cinco entradas en blanco y los Mets de Nueva York igualaron su mejor racha de la temporada con su cuarta victoria consecutiva, al vencer el viernes 6-4 a los Piratas de Pittsburgh.

El segundo jonrón de Semien en dos juegos y el 14º de la temporada, un batazo entre el jardín izquierdo y el central ante Carmen Mlodzinski, coronó un tercer inning de cuatro carreras que puso a los Mets arriba por 5-0.

Nueva York, último en la División Este de la Liga Nacional, barrió una serie de tres juegos en Cleveland antes de viajar en autobús a Pittsburgh la noche del jueves.

Thornton (3-2) permitió cuatro hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. El zurdo se mantuvo en el juego tras una demora de 36 minutos por la lluvia en la parte alta del tercer inning.

Pittsburgh anotó dos carreras en el séptimo y luego sumó otras dos en el noveno ante el cerrador Devin Williams, pero un par de errores en el corrido de las bases les costaron a los Piratas mientras intentaban reaccionar.

Semien hizo una atrapada deslizándose en la segunda base ante un rodado de Bryan Reynolds, con un corredor en base, para terminar el juego.

El jardinero novato de los Mets Carson Benge salió del encuentro por molestias en la muñeca izquierda en la parte baja del cuarto inning, una entrada después de deslizarse contra la pared en la esquina del jardín izquierdo mientras atrapaba un elevado conectado por Ronny Simon.

Benge fue reemplazado por el dominicano Cristian Pache cuando los Mets estaban arriba por 6-0. Benge ayudó a Nueva York a ampliar la ventaja con un par de sencillos productores.

En su primera apertura desde el 25 de mayo, Mlodzinski (6-4) fue castigado con cinco carreras y siete hits en tres entradas. Mlodzinski regresó a la rotación desde el bullpen después de que Mitch Keller sufrió una lesión en el hombro derecho que puso fin a su temporada en su apertura anterior.

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