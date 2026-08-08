Yankees remontan con 2 outs en la 9na y superan 3-2 a Bravos en 10 innings tras larga lluvia

Ben Rice conectó un sencillo contra la cerca del jardín derecho con dos outs en la novena entrada para empatar el juego y Ryan McMahon pegó un elevado de sacrificio en la décima para impulsar el viernes la carrera de la victoria de los Yankees de Nueva York, 3-2 sobre los Bravos de Atlanta.

El encuentro terminó después de la medianoche, tras una larga interrupción por la lluvia.

El zurdo de los Yankees Max Fried lanzó 6 1/3 entradas sin permitir carreras en su primera apertura contra su antiguo equipo, pero Tyler Mahle le siguió el paso con seis innings en blanco al debutar con Atlanta.

Austin Riley conectó un jonrón en el octavo inning y Matt Olson la sacó del parque en el noveno para darles a los Bravos una ventaja de 2-0. Los Yankees estaban a un out de la derrota cuando el alicaído Austin Wells pegó un doble que remolcó una carrera ante el cerrador cubano Raisel Iglesias.

El dominicano Amed Rosario recibió una base por bolas antes de que Rice conectara el sencillo con un cambio de velocidad en cuenta de 1-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes