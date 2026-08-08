Arsenal ficha a Bruno Guimarães del Newcastle antes de defender el título de la Premier

Arsenal completó el sábado el fichaje del mediocampista brasileño Bruno Guimarães, procedente del Newcastle.

El campeón de la Liga Premier pagó, según se informó, 75 millones de libras (101 millones de dólares) por Guimarães, quien firmó un contrato de larga duración en el Emirates.

“Estoy muy emocionado. Estoy en un punto de mi vida en el que necesito un desafío como este. Quiero ganar trofeos, quiero hacer historia y creo que estoy en el lugar correcto para hacerlo”, manifestó Guimarães,

Newcastle no quería vender a su capitán, pero Guimarães, de 28 años, le había comunicado al club que quería marcharse.

Newcastle fichó a Guimarães desde el club de la Ligue 1 Lyon en enero de 2022 y rápidamente se consolidó como un talismán para el equipo, además de ser uno de los mediocampistas más influyentes de la Liga Premier.

Guimarães ayudó a Newcastle a ganar la Copa de la Liga inglesa en 2025 —el primer gran trofeo doméstico del club en 70 años— y también desempeñó un papel clave para que el equipo se clasificara dos veces a la Liga de Campeones.

Se incorpora a un mediocampo del Arsenal liderado por Declan Rice, mientras el equipo busca conquistar títulos consecutivos de la Liga Premier.

Guimarães ha disputado 48 partidos con Brasil, incluido el reciente Mundial. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

“Es enorme lo que he hecho hasta ahora, pero quiero más. Quiero ganar con Arsenal. Quiero ganar más trofeos en mi carrera, y creo que estoy en el lugar correcto, en mi mejor momento a los 28 años”, expresó Guimarães.

“Quiero poner mi nombre en la historia del club. Algún día, cuando me vaya, quiero que los jugadores vengan aquí y digan que quieren hacer exactamente lo que Bruno hizo por el club”, añadió.

La salida de Guimarães es otro golpe para Newcastle después de que las figuras Anthony Gordon y Sandro Tonali también se marcharan durante esta ventana de transferencias. Eddie Howe renunció como entrenador a finales del mes pasado tras casi cinco años al mando.

Howe fue reemplazado por Matthias Jaissle.

“Esta es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Cuando llegué, el club estaba en una situación complicada y estoy increíblemente orgulloso de lo que logramos juntos. Me enamoré de este lugar. Lo digo de verdad", señaló Guimarães en un comunicado en el sitio web de Newcastle.

“Este traspaso es muy duro porque Newcastle significa muchísimo para mí, pero quería vivir algo nuevo en mi vida. Me siento listo para un nuevo desafío para mí y para mi familia. Tuve una conversación muy positiva con Matthias Jaissle, y me voy sabiendo que el club está en muy buenas manos”.

Guimarães continuará con su tradición de usar la camiseta número 39 —el número de despacho del taxi de su padre en Río de Janeiro.

“Significa todo para mí. También tengo el tatuaje del 39. Mi padre fue taxista en Brasil durante más de 20 años. El taxi, por supuesto, me dio todo para mi familia: el lugar donde vivimos, la comida, mi ropa, todo", comentó.

“Así que cuando tuve la oportunidad de fichar por un club grande en Brasil, le pregunté a mi padre qué número debía elegir y me dijo 39. Me molesté un poco porque quería usar el 97. Él dijo: ‘No, no, usa el 39. El 39 te lo dio todo’”.

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