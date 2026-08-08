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Herrera pega jonrón en triunfo 3-2 de Cardenales sobre Rockies

ROCKIES-CARDENALES
ROCKIES-CARDENALES (AP)

El panameño Iván Herrera conectó un jonrón solitario, Kyle Leahy lanzó cinco entradas y los Cardenales de San Luis vencieron el viernes 3-2 a los Rockies de Colorado.

Herrera pegó su cuadrangular con un out en la tercera entrada, ampliando la ventaja de los Cardenales a 3-1. Fue el 18vo jonrón permitido esta temporada por el abridor de Colorado Ryan Feltner (4-6).

Feltner concedió cuatro hits y tres carreras en 5 1/3 entradas.

Leahy (8-4) permitió dos carreras y ocho hits para su primera decisión en cinco aperturas y apenas la cuarta en sus últimas 13. Ha limitado a los rivales a dos carreras o menos en ocho aperturas consecutivas. Riley O'Brien consiguió su 28.º salvamento al lanzar la novena.

El novato TJ Rumfield y Jake McCarthy sumaron tres hits cada uno por los Rockies, que dejaron a siete corredores en base. Colorado se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar.

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Los Cardenales mejoraron a 49-19 contra los Rockies en el Busch Stadium III, su mejor marca en casa ante cualquier rival desde que el estadio abrió en 2006.

La derrota extendió a cinco juegos la racha de los Rockies perdiendo como visitantes.

San Luis anotó dos carreras en la segunda entrada con elevados de sacrificio de Nathan Church y del boricua Bryan Torres.

Troy Johnson impulsó a Rumfield en la segunda y la cuarta entradas con rodados por los Rockies.

Jordan Walker regresó a la alineación después de perderse los dos juegos anteriores en Nueva York debido a una inflamación en la rodilla derecha. Se fue de 4-1. Walker, ganador del Derby de Jonrones de 2026, no ha conectado un cuadrangular desde el 9 de julio. __

Deportes en AP: https://apnews.com/hub/deportes

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