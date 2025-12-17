La FIFA anuncia un gran aumento de los premios del Mundial en medio del escándalo del precio de las entradas

La FIFA anunció una cuantía récord en premios para la Copa del Mundo del próximo verano, en medio de la creciente polémica sobre los precios de las entradas para el torneo.

Mientras que los campeones de la Copa del Mundo ganarán USD 50 millones (GBP 37,5 millones), un aumento respecto a los GBP 34,6 millones que ganó Argentina cuando derrotó a Francia en Catar en 2022, la FIFA confirmó que se pagaría un total de USD 727 millones (GBP 545 millones) a los equipos, ya que el número de países participantes aumenta de 32 a 48.

Representa un aumento del 50 % respecto al fondo total de premios pagado a los equipos en el último Mundial de Catar y llega cuando las entradas para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México son hasta cinco veces más caras para los aficionados que en 2022.

En medio de una feroz reacción, la FIFA anunció posteriormente una nueva categoría de entradas de USD 60 (GBP 45) que estarán disponibles para todos los partidos, pero con esas entradas disponibles para solo el 10 % de la asignación del 8 % para las Asociaciones Miembro Participantes, solo unos pocos afortunados se beneficiarán, mientras que el resto de los aficionados tendrán que pagar hasta GBP 5.00 si siguen a su país hasta la final.

En un comunicado de Football Supporters Europe se afirma lo siguiente: “Tras la importante presión ejercida por los aficionados, la FIFA cedió parcialmente en la estructuración del precio de las entradas.Esto demuestra que la política de venta de entradas de la FIFA no está grabada en piedra, se decidió con prisas y sin consultar debidamente, ni siquiera a las propias asociaciones miembro de la FIFA”.

Y continúa: “Aunque acogemos con satisfacción el aparente reconocimiento por parte de la FIFA del daño que iban a causar sus planes originales, las revisiones no van lo suficientemente lejos como para conciliar. Basándonos en las asignaciones públicamente disponibles, esto significaría que, en el mejor de los casos, unos pocos cientos de aficionados por partido y equipo tendrían la suerte de beneficiarse de los precios de 60 dólares, mientras que la gran mayoría seguiría teniendo que pagar precios desorbitados, mucho más altos que en cualquier torneo anterior”.

Además del premio récord económico para la Copa del Mundo, la FIFA anunció que todas las naciones participantes recibirán 1,5 millones de dólares cada una para cubrir los gastos de preparación.

Premios económicos de la Copa Mundial 2026 (por equipo)

Campeones: USD 50 millones

Subcampeones: USD 33 millones

3.er puesto: USD 29 millones

4.º puesto: USD 27 millones

5.º-8.º puesto: USD 19 millones

9.º-16.º puesto: USD 15 millones

17.º-32.º puesto: USD 11 millones

33.º-48.º puesto: USD 9 millones

Traducción de Olivia Gorsin