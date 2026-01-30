Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz superó calambres y una lesión para derrotar el viernes a Alexander Zverev en un épico partido de ida y vuelta a cinco sets, y se convierte en el hombre más joven en la era Open en alcanzar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam.

A sus 22 años, el español aspira a ser el hombre más joven en completar el Grand Slam.

Alcanzó su primera final del Abierto de Australia por la vía más difícil tras superar al alemán por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 en cinco horas y 27 minutos.

Y eso tras haber estado a dos puntos de sellar su triunfo en el tercer set de un torneo donde no había cedido un set en las cinco rondas previas.

En el quinto, estaba por detrás después de perder el primer juego y no logró romper el saque de su rival hasta que Zverev sirvió para ganar en el décimo.

Alcaraz se jugará el título con el vencedor de la otra semifinal, que enfrenta al bicampeón defensor, Jannik Sinner, y a Novak Djokovic, que atesora 10 Abiertos de Australia y busca un inédito 25º título de Grand Slam individual. El largo partido de la sesión vespertina demoró el inicio del duelo nocturno.

El número uno del mundo tenía una ventaja de dos sets y parecía estar en la forma que le hizo ganar el Abierto de Estados Unidos el año pasado y le ha ayudado a repartirse equitativamente los últimos ocho majors con Sinner.

Pero en el noveno juego del tercero, el español comenzó a cojear y parecía tener problemas en la parte alta de la pierna derecha. Tras mantener su servicio para 5-4, pidió un tiempo muerto médico en el cambio de lado de la cancha. Pudo haberse tratado de un calambre, pero se frotó la cara interna del muslo derecho y llamó al fisioterapeuta, que le masajeó esa zona.

Zverev estaba visiblemente molesto y habló con un oficial del torneo cuando a su rival se le concedió un descanso de tres minutos para ser atendido.

A pesar de su limitada movilidad, Alcaraz pudo pegar golpes ganadores y se puso 6-5 antes de volver a ser atendido por el fisioterapeuta en el cambio de lado para un nuevo masaje en la zona.

Cuando volvió a saltar a la pista, el público le brindó un apoyo entusiasta. Zverev cometió una doble falta al inicio del siguiente juego y Alcaraz conectó un globo y un ganador de derechas a la línea para colocarse 0-30 arriba. Pero Zverev sumó cuatro puntos consecutivos para forzar el desempate y ganarlo.

Zverev, tercero en el ránking de la ATP y subcampeón en 2025, mantuvo la compostura a pesar de la evidente incomodidad de Alcaraz al otro lado de la red y del público en la Rod Laver Arena, que claramente se decantó por el español.

Estuvo por delante durante todo el cuarto set, pero Alcaraz mantuvo su ritmo hasta que, una vez más, el alemán se llevó el desempate. Tras más de cuatro horas, el partido fue al quinto set. Fue el primero de los disputados en la cancha central que llega al set definitivo en el torneo de 2026.

Aunque perdió su servicio en el juego inicial, Alcaraz se mantuvo a la altura de Zverev y obtuvo cinco oportunidades de quiebre que no logró materializar.

El drama se intensificó en el sexto juego, cuando Alcaraz corrió para alcanzar una dejada y se deslizó a toda velocidad para un golpe de derechas en ángulo que enloqueció al público.

Alcaraz logró romper por fin el saque de Zverev cuando el alemán servía para sellar su boleto a la final con 5-4 a su favor en el quinto set.

Mantuvo el servicio para 6-5 y convirtió su primer punto de partido cuando Zverev trataba de mantenerse en el partido con su saque.

