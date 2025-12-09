Acusan a Gianni Infantino de romper reglas de la FIFA al premiar a Trump con el Premio de la Paz

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de violar las estrictas normas de neutralidad política de la organización, luego de una denuncia presentada por su apoyo público al presidente estadounidense Donald Trump.

Las acusaciones provienen de FairSquare, un grupo dedicado a promover la rendición de cuentas en el deporte, que envió una queja formal al comité de ética de la FIFA.

La denuncia se centra en los comentarios de Infantino sobre Trump y en el polémico proceso que llevó a que el mandatario recibiera el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Este premio fue entregado a Donald Trump durante el sorteo del Mundial, realizado el viernes pasado en Washington D. C., en un evento que evidenció el estrecho vínculo entre el presidente estadounidense y el titular de la FIFA, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos se prepara para coorganizar el Mundial masculino del próximo año.

En ese marco, una carta enviada por la organización FairSquare —reportada primero por The Athletic y revisada por la agencia Press Association— menciona varias muestras de apoyo público por parte de Gianni Infantino. Por ejemplo, en octubre, el presidente de la FIFA escribió en Instagram que Donald Trump “merece” el Premio Nobel de la Paz.

Durante el sorteo del Mundial, tras la proyección de un video sobre Trump, Gianni Infantino tomó la palabra y elogió al presidente. “Esto es lo que queremos de un líder. Usted, sin duda, merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones, por lo que logró a su manera, pero lo logró de una forma increíble”. Además, concluyó con una declaración enfática: “Siempre podrá contar con mi apoyo”.

Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino el viernes pasado ( AFP via Getty Images )

Además, en una entrevista concedida en noviembre durante el American Business Forum en Miami, Gianni Infantino declaró que “todos deberíamos apoyar” lo que Trump está haciendo en Estados Unidos.

Del mismo modo, en una publicación de Instagram del 20 de enero, día de la investidura presidencial de Trump, el presidente de la FIFA escribió: “Juntos haremos no solo a Estados Unidos grande otra vez, sino también al mundo entero”.

Ante estos gestos, la organización FairSquare argumentó en su carta que “otorgar un premio de esta naturaleza a un líder político en funciones constituye, en sí mismo, una violación clara del deber de neutralidad de la FIFA”.

Asimismo, el grupo cuestionó la legitimidad del propio reconocimiento y señaló que, de acuerdo con los estatutos de la FIFA, la creación de un premio de estas características debería haber sido aprobada por el Consejo de la FIFA, y no decidido de manera unilateral por su presidente.

“El presidente de la FIFA no tiene autoridad para definir por sí solo la misión, la estrategia o los valores de la organización”, se señala en la carta de FairSquare.

Por su parte, Nicholas McGeehan, director del programa de FairSquare, subrayó que la denuncia va más allá del respaldo explícito de Infantino a Donald Trump. “Esta queja trata de mucho más que del apoyo de Infantino a la agenda política del presidente Donald Trump”, afirmó.

“En términos más amplios, se trata de cómo la estructura de gobernanza absurda de la FIFA ha permitido que Gianni Infantino ignore las reglas de la organización y actúe de maneras que son peligrosas y contrarias a los intereses del deporte más popular del mundo”.

La FIFA fue consultada sobre las acusaciones, pero no ha emitido una respuesta oficial hasta ahora.

Traducción de Leticia Zampedri