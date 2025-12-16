FIFA anuncia gran cambio en las entradas del Mundial tras indignación de los fans

La FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026, destinadas a los hinchas más leales de las selecciones clasificadas, tras una adversa reacción global. Algunos aficionados podrán adquirir boletos para la final por 60 dólares, en lugar de los 4.185 dólares inicialmente previstos.

El organismo rector confirmó que pondrá a disposición entradas de la categoría “grada básica” por 60 dólares para cada uno de los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Las federaciones decidirán cómo distribuir estos boletos entre los aficionados “más fieles” que asistieron a partidos anteriores, ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

Hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada, pues los planes iniciales de venta de entradas de la FIFA no ofrecían a los equipos participantes entradas de bajo precio.

Los precios más baratos oscilaban entre 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los tres países coanfitriones. ( Jim WATSON / AFP via Getty Images )

Los precios más baratos oscilaban entre 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los tres países coanfitriones.

La FIFA recibió duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios de entradas para el Mundial que incluye el llamado "precio dinámico" y actuar como su propia plataforma de reventa.

Al anunciar el plan de entradas de 60 dólares, la FIFA indicó que “como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil" de sus 211 federaciones miembro.