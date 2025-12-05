Mundial 2026: ¿cómo funciona el sorteo para repartir los equipos en grupos?

El sorteo de la Copa Mundial de 2026 se celebrará este viernes en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, donde las 48 selecciones participantes se distribuirán en 12 grupos de cuatro.

Este evento marcará el inicio de la configuración del torneo más grande de la historia, que incorporará una nueva ronda de dieciseisavos de final.

Según el formato, los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente fase. Los 12 grupos, que seguirán un sistema de todos contra todos, se designarán desde el Grupo A hasta el Grupo L.

Aquí hay una explicación de cómo funciona el sorteo.

La alfombra roja llega previo al sorteo de la Copa Mundial 2026 en el Kennedy Center ( AP Foto/Chris Carlson )

Selección de bombos

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA de cada equipo entre paréntesis.

Bombo 1 — España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2 — Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3 — Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4 — Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.

Estados Unidos, México y Canadá, los tres anfitriones, quedaron en el Bombo 1. Eso es una ventaja significativa porque significa que evitan caer a un grupo con varias de las potencias. Ya se ha determinado que México estará en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

La novedad es una directriz que impide a España y la campeona vigente Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, dado que ambos equipos ocupan los primeros dos lugares del ranking. Lo mismo se da con Inglaterra (3) y Francia (4).

Selecciones pendientes

Seis de las bolas en el Bombo 4 no corresponden a ningún país específico. Eso se debe a que seis plazas no se determinarán hasta marzo. Cuatro equipos europeos se clasificarán vía los repechajes de la UEFA, y los dos repechajes adicionales de la FIFA incluirán equipos de todo el mundo en partidos que se disputarán en México.

El ganador del Repechaje UEFA A será Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina. El Repechaje UEFA B será disputado por Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, el Repechaje UEFA C por Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo, y el Repechaje UEFA D por Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Nueva Caledonia, Jamaica y Congo competirán en el Repechaje FIFA 1, y Bolivia, Surinam e Irak en el Repechaje FIFA 2.

¿Italia aún no se ha clasificado?

Italia, cuatro veces campeona del mundo, no se clasifica desde 2014. Pero los italianos — actualmente en el puesto 12 del ranking — todavía tienen una oportunidad de lograrlo esta vez. Muchos equipos esta semana probablemente cruzarán los dedos para evitar no quedar en un grupo con el ganador del Repechaje UEFA A.

Restricciones adicionales

El sorteo se llevará a cabo teniendo en cuenta algunos requisitos adicionales:

— Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos.

— Aparte de la UEFA (Europa), no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo. Las otras confederaciones son la AFC (Asia) y la CAF (África), CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe), CONMEBOL (América del Sur) y la OFC (Oceanía).

(En un par de peculiaridades del fútbol global, Surinam juega en la CONCACAF y Australia juega en la AFC, pero Nueva Zelanda es parte de la OFC).

Grupos posibles

Aunque los bombos están en gran medida en orden descendente de clasificación FIFA, todavía hay muchas variantes sobre cuán desafiante podría ser un grupo, especialmente porque el Bombo 4 podría incluir tanto a una potencia tradicional como Italia o a un debutante como Curazao.

Argentina, Marruecos, Noruega e Italia — si se clasifica — podrían ser un grupo particularmente exigente.

Canadá, Austria, Sudáfrica y Nueva Zelanda parecerían mucho menos imponentes.

¿Cuándo conoceremos el calendario de partidos?

La revelación completa de sedes y horarios de partidos quedó programada para el sábado, aunque las fechas de los partidos para los tres países anfitriones ya se han revelado.

Canadá: 12 de junio (Toronto), 18 de junio (Vancouver) y 24 de junio (Vancouver).

México: 11 de junio (Ciudad de México), 18 de junio (Guadalajara) y 24 de junio (Ciudad de México).

Estados Unidos: 12 de junio (Los Ángeles), 19 de junio (Seattle) y 25 de junio (Los Ángeles).