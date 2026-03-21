Mellizos cortan a Liam Hendriks, Andrew Chafin y al colombiano Gio Urshela en una sacudida de roster

El lanzador derecho Liam Hendriks, el zurdo Andrew Chafin y el infielder colombiano Gio Urshela fueron liberados de sus contratos de ligas menores por los Mellizos de Minnesota el viernes.

Minnesota firmó a Hendriks, de 37 años, con un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas el 12 de febrero. Hendriks permitió tres carreras, nueve hits y regaló cinco bases por bolas en siete innings, al participar en siete juegos durante la temporada baja.

Habría ganado un salario de 2,25 millones de dólares mientras estuviera en las Grandes Ligas si lo hubieran agregado al roster de 40.

Hendriks suma 116 salvamentos en una carrera de 14 años, de los cuales 114 fueron entre 2019 y 2022, durante dos temporadas con los Atléticos de Oakland y dos con los Medias Blancas de Chicago. Estableció un máximo personal con 38 salvamentos para Medias Blancas en 2021.

A Hendriks le diagnosticaron linfoma no Hodgkin en etapa 4 después de la temporada 2022. En 2023, quedó fuera de acción tras apenas cinco apariciones debido a una inflamación en el codo derecho y, con el tiempo, se sometió a una cirugía de reemplazo de ligamento Tommy John.

Registró una efectividad de 6,59 en 14 juegos con Boston en 2025. Su temporada se acortó por una inflamación en la cadera derecha.

Si lo hubieran agregado al roster de 40, Chafin habría recibido un salario de dos millones de dólares mientras estuviera en las Grandes Ligas y Urshela 1,5 millones.

Chafin tuvo una efectividad de 3,00 en seis innings durante tres apariciones en los entrenamientos de primavera, con tres bases por bolas y cinco ponches.

Urshela bateó para .192 (5 de 26), con una carrera impulsada y cinco ponches.

El lanzador derecho Zebby Matthews fue enviado a Triple-A St. Paul y el receptor Noah Cardenas fue reasignado al campamento de ligas menores.

El descenso de Matthews significó que los Mellizos definieron su rotación, con el venezolano Pablo López fuera por el resto de la temporada.

El abridor del día inaugural, Joe Ryan, será seguido por Bailey Ober, Taj Bradley, Simeon Woods Richardson y Mick Abel.

Abel, adquirido el verano pasado desde Filadelfia en un canje por el cerrador Jhoan Duran, superó a Matthews por el último puesto.

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