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Ty Jerome guía la victoria 125-118 de los Grizzlies ante Nuggets

NUGGETS-GRIZZLIES
NUGGETS-GRIZZLIES (AP)

Ty Jerome aportó 21 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, y los Grizzlies de Memphis rompieron su racha de ocho derrotas consecutivas con una victoria el miércoles por 125-118 sobre los Nuggets de Denver.

Olivier-Maxence Prosper anotó 19 unidades y GG Jackson sumó 16 para unos Grizzlies (24-44) mermados por lesiones, que tienen marca de 4-15 en sus últimos 19 partidos tras ganar por primera vez desde el primero de marzo en Indiana.

Cedric Coward contribuyó con 15 puntos y siete rebotes. Taylor Hendricks anotó 13 saliendo desde la banca y logró seis de los 12 robos de Memphis, mientras que los Nuggets (42-28) cometieron 19 pérdidas de balón en la reprogramación de un partido pospuesto el 25 de enero por el mal tiempo.

Nikola Jokic registró 29 tantos, 14 rebotes y nueve asistencias para Denver, quedándose a las puertas de su sexto triple-doble en los últimos ocho partidos.

Christian Braun encestó 26 puntos y Cameron Johnson añadió 20. Denver, que comenzó la noche unos puntos porcentuales por detrás de Houston en la lucha por el quinto puesto de la Conferencia Oeste, quedó a un partido del Minnesota.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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