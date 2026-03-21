Jerami Grant emboca el triple decisivo y Portland vence 108-104 a Minnesota

Jerami Grant encestó un triple con 22,2 segundos por jugar y los Trail Blazers de Portland se las ingeniaron para salir con una victoria de 108-104 sobre los Timberwolves de Minnesota la noche del viernes.

Tras un tiempo muerto de los Trail Blazers, Grant recibió un pase de saque de banda de Jrue Holiday y anotó su cuarto triple de la noche desde la esquina derecha. Grant capturó un rebote defensivo en la siguiente posesión y convirtió dos tiros libres para terminar con 26 puntos en la tercera victoria consecutiva de Portland.

Donovan Clingan anotó 21 unidades y capturó 11 rebotes para su sexto doble-doble consecutivo. Deni Avdija sumó 25 tantos y ocho rebotes para los Trail Blazers, que ascendieron al octavo puesto de la Conferencia Oeste. Holiday aportó 12 puntos y 12 rebotes.

Rudy Gobert encabezó a Minnesota, mermado de personal, con 18 puntos y 15 rebotes. Ayo Dosunmu añadió 17 tantos e igualó su mejor marca personal con 10 rebotes.

Julius Randle agregó 19 puntos para los Timberwolves, pero perdieron por primera vez en tres partidos sin el escolta All-Star Anthony Edwards, quien sigue fuera por una inflamación en la rodilla derecha. El pívot Naz Reid, uno de los principales jugadores de la banca, se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince en la rodilla derecha.

Donte DiVincenzo falló una bandeja en penetración con 11,3 segundos por jugar que habría empatado el marcador. Gobert falló dos veces en intentos de palmeo antes de que Grant capturara su quinto rebote.

Los Trail Blazers llegaron a tener una ventaja de 18 puntos con 2 minutos por jugar en la primera mitad, pero tres triples de los Timberwolves, incluidos dos de Bones Hyland, formaron parte de una racha de 11-2 antes del descanso para recortar la diferencia a un solo dígito.

Portland disputó su tercer partido consecutivo sin el alero Vit Krejci (contusión en la pantorrilla izquierda).