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Rockets cortan racha de 11 triunfos de Hawks con paliza 117-95; Durant anota 25

HAWKS-ROCKETS
HAWKS-ROCKETS (AP)

Kevin Durant anotó 25 puntos, Jabari Smith Jr. sumó 23 y los Rockets de Houston cortaron la racha de 11 victorias consecutivas de Atlanta con un triunfo 117-95 sobre los Hawks el viernes por la noche.

Alperen Sengun aportó 15 unidades, 10 asistencias y nueve rebotes para Houston, que tenía marca de 4-6 en sus 10 partidos anteriores y venía de sufrir derrotas consecutivas ante los Lakers de Los Ángeles.

Nickeil Alexander-Walker encabezó a Atlanta con 21 tantos, pero los Hawks lanzaron apenas para un 42% en tiros de campo y un 26% (9 de 35) en triples. Houston tiró para un 51% en general y un 47% (14 de 30) desde larga distancia.

CJ McCollum anotó 17 puntos y Zaccharie Risacher agregó 16 para Atlanta, que atravesaba su racha ganadora más larga en más de una década y que había colocado al equipo en posición de conseguir un puesto para el play-in.

Los Rockets superaron a los Hawks en rebotes 51-37.

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Houston tenía ventaja de 62-54 al descanso y luego se despegó al superar a Atlanta 39-22 en el tercer cuarto.

Onyeka Okongwu repartió tres asistencias, incluida la número 600 de su carrera. Promedia 3,2 asistencias por partido esta temporada, la cifra más alta de su trayectoria.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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