Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Jamal Murray anota 31 puntos y ayuda a los Nuggets a vencer 121-115 a los Raptors

RAPTORS-NUGGETS
RAPTORS-NUGGETS (AP)

Jamal Murray se despachó con 31 puntos, Nikola Jokic encestó un tiro en suspensión para tomar la delantera con 45 segundos por jugar y los Nuggets de Denver resistieron para vencer 121-115 a los Raptors de Toronto la noche del viernes.

Jokic terminó con 22 unidades y nueve rebotes, Tim Hardaway Jr. aportó 23 tantos y acertó 7 de 10 en triples, y Aaron Gordon sumó 16 puntos para los Nuggets, que mejoraron a 8-8 desde el receso del Juego de Estrellas.

Jakob Poeltl anotó 23 puntos y capturó 11 rebotes por los Raptors, a quienes se les cortó una racha de tres victorias. Brandon Ingram añadió 19 unidades y R.J. Barrett tuvo 18.

Los Nuggets perdían 101-98 antes de que Hardaway empatara con un triple cuando restaban 7:27. Denver ganaba 115-110 con 1:43 por jugar, pero los Raptors se metieron de inmediato en el partido.

Scottie Barnes, que terminó con 15 puntos, anotó una bandeja con 1:32 por jugar. Una jugada de tres puntos de Poeltl —bandeja y tiro libre— después de que Jokic le cometiera falta, empató el marcador 115-115 con 60 segundos restantes.

Relacionados

Pero los Nuggets cerraron con una racha de 6-0 para asegurar la victoria. Jokic encestó un tiro en suspensión girando, Murray convirtió tres tiros libres y Gordon anotó uno de los suyos para rematar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in