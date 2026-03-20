¿Podrán los Tigres sostener su amplio favoritismo en la Central de la Americana?

Los Tigres y Tarik Skubal, tal vez en su última campaña en Detroit, tienen la mira puesta en ganar la División Central de la Liga Americana por primera vez desde 2014.

En Chicago, los Medias Blancas estarían encantados con simplemente salir del sótano de la división.

En cuanto a los otros tres equipos de la división, los Reales de Kansas City, los Guardianes de Cleveland y los Mellizos de Minnesota, parece posible una amplia gama de resultados. Los Guardianes han ganado dos títulos divisionales consecutivos y van por un tercero pese a tener una de las nóminas más bajas del béisbol.

Cómo se perfilan

1. Tigres. Los Tigres perdieron la Central de la Liga Americana ante los Guardianes tras desplomarse en septiembre, pero se vengaron en los playoffs al vencer 2-1 a los Guardianes en la serie de comodines. Después le plantaron cara a los Marineros de Seattle en la serie divisional antes de perder la serie al mejor de cinco en cinco juegos. Detroit busca avanzar más en la postemporada este año, liderado por Skubal, que regresa como el as del equipo. Una alineación equilibrada incluye a Riley Greene, el venezolano Gleyber Torres, Kerry Carpenter y Spencer Torkelson, mientras que el principal prospecto Kevin McGonigle ha tenido un buen campamento y podría arrancar como el campocorto titular del equipo. Los Tigres reforzaron su cuerpo de lanzadores durante la temporada baja al incorporar al dominicano Framber Valdez procedente de los Astros, mientras que Justin Verlander, de 43 años, regresa a la franquicia en la que disputó sus primeras 13 temporadas en las Grandes Ligas.

2. Reales. No pudieron dar continuidad a su boleto a los playoffs en 2024 y se perdieron la postemporada el año pasado, pero aun así terminaron 82-80 tras un inicio desastroso. Cuentan con el estelar torpedero Bobby Witt Jr., una estrella emergente en el antesalista venezolano Maikel García, un receptor veterano muy popular en el venezolano Salvador Perez y muchos abridores capaces de dominar a los rivales. El gran problema de Kansas City durante años ha sido la producción de los jardineros, y aparte de firmar al dominicano Starling Marte por 1 millón de dólares y realizar un par de movimientos menores, el gerente general de los Reales, JJ Picollo, no pudo concretar una mejora importante. En su lugar, los Reales esperan que Jac Caglianone mejore ante el pitcheo de Grandes Ligas en su segunda temporada. Si el abridor Cole Ragans puede volver a su nivel de All-Star tras las lesiones de la campaña pasada, Kris Bubic puede confirmar su año de despegue, y la ofensiva puede repuntar con ayuda de Caglianone y del prometedor receptor Carter Jensen, los Reales tienen opciones de ganar su primer título de división desde 2015, cuando luego vencieron a los Mets de Nueva York en la Serie Mundial.

3. Guardianes. El mayor movimiento de Cleveland en la temporada baja fue firmar al superestrella antesalista José Ramírez con una extensión de contrato de siete años y 175 millones de dólares. Sin embargo, los Guardianes todavía tienen muchas dudas sobre quién más asumirá la carga ofensiva mientras persiguen un tercer título divisional consecutivo. Ramírez bateó para .283 y se robó 44 bases, la mayor cifra de su carrera, la temporada pasada, mientras el resto de la alineación tuvo dificultades. El jardinero All-Star Steven Kwan bateó para .272 la campaña pasada y pasará del jardín izquierdo al central. Se espera que Chase DeLauter, quien debutó en Grandes Ligas durante la serie de comodines de la Liga Americana del año pasado contra Detroit, y George Valera se queden con las esquinas de los jardines. El mánager Stephen Vogt espera una temporada de redención del receptor Bo Naylor, quien tuvo un pobre promedio de .195 en 123 juegos. La rotación tiene mucha profundidad, con Gavin Williams y Tanner Bibee como pilares. Hunter Gaddis y Cade Smith encabezarán el bullpen, con Smith como cerrador.

4. Mellizos. Se vinieron abajo la temporada pasada hasta su peor marca (70-92) desde 2016 y se perdieron los playoffs por cuarta vez en los últimos cinco años. Minnesota es una franquicia en transición desde la liquidación en la fecha límite de cambios del verano pasado, cuando traspasó a 10 jugadores del roster de Grandes Ligas, incluidos sus cuatro principales relevistas. El mánager Rocco Baldelli fue despedido y reemplazado por Derek Shelton. El presidente Derek Falvey se marchó por decisión mutua con el nuevo propietario controlador Tom Pohlad, quien asumió el mando en lugar de su hermano menor para intentar encarrilar de nuevo a la franquicia dentro y fuera del terreno. El gerente general Jeremy Zoll se ha hecho cargo de las operaciones de béisbol. Las únicas incorporaciones de la temporada baja fueron modestas, con el primera base Josh Bell, el receptor Victor Caratini y el relevista Taylor Rogers como lo más destacado. Luego, el primer día de entrenamientos con el plantel completo, el abridor venezolano Pablo López quedó fuera por una lesión en el codo y se perderá toda la temporada tras someterse a una cirugía Tommy John. Fue un golpe importante para una rotación que parecía ser la fortaleza del equipo, dejando al All-Star Joe Ryan como el as indiscutible.

5. Medias Blancas. Tras tres años consecutivos con más de 100 derrotas, incluidas 121 en 2024, récord de la franquicia, parece que Chicago podría estar moviéndose en la dirección correcta. El campocorto Colson Montgomery debutó en julio y conectó 21 jonrones en 71 juegos. Los receptores jóvenes Kyle Teel y el cubano Edgar Quero también llegaron a las mayores el año pasado y mostraron señales prometedoras. El bullpen de Chicago tiene una nueva cara después de registrar una efectividad de relevistas de 4.26 y desperdiciar 24 oportunidades de salvamento la temporada pasada. El dominicano Seranthony Domínguez firmó un contrato de 20 millones de dólares por dos años en la agencia libre, y Jordan Hicks fue adquirido en un canje con Boston. También reforzaron su alineación al firmar al toletero japonés Munetaka Murakami con un contrato de 34 millones de dólares por dos años.

Witt en su quinto año

Witt, de 25 años, ha sido uno de los mejores jugadores jóvenes del béisbol durante las últimas cuatro temporadas, y su actuación con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de este mes —en particular a la defensiva— tiene a los Reales con la esperanza de que haya más por venir en el Año 5.

Witt ya ha sido seleccionado a dos Juegos de Estrellas y ha ganado dos Guantes de Oro consecutivos. Bateó .295 con 47 dobles, la mayor cifra de la Liga Americana, 23 jonrones y 38 bases robadas en 2025.

¿Qué rumbo para Báez?

El veterano boricua de los Tigres Javier Báez fue una de las jóvenes estrellas con los Cachorros de Chicago a finales de la década de 2010, pero en gran medida ha sido una decepción desde que firmó un contrato de 140 millones de dólares por seis años con Detroit antes de la temporada 2022.

Tuvo un breve renacer la temporada pasada, al integrar su tercer Juego de Estrellas después de batear .275 con 10 jonrones en la primera mitad de la campaña. Pero Báez retrocedió en la segunda mitad, al batear apenas .223 con dos jonrones después del receso.

Los Tigres no necesariamente necesitan que Báez sea una superestrella, pero si puede rendir cerca de su nivel de inicios de 2025, la alineación de los Tigers se vuelve aún más temible.

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El redactor de béisbol de AP Jay Cohen y los redactores deportivos de AP Dave Campbell, Joe Reedy y Dave Skretta contribuyeron a esta historia.

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