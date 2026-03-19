Dosunmu impulsa paliza de Timberwolves 147-111 ante el Jazz

Ayo Dosunmu anotó 23 puntos y capturó nueve rebotes en su segundo encuentro como titular en lugar del lesionado Anthony Edwards, y los Timberwolves de Minnesota tomaron el control en el segundo cuarto para imponerse con comodidad el miércoles 147-111 al Jazz de Utah.

Rudy Gobert sumó 21 unidades y 12 rebotes, y Julius Randle también aportó 21 tantos y repartió ocho asistencias para los Timberwolves, que han ganado dos seguidos sin su escolta All-Star.

Minnesota anunció el martes que Edwards se perderá de una a dos semanas por una inflamación en la rodilla derecha antes de ser reevaluado. Los Timberwolves vencieron 116-104 a los Suns de Phoenix impulsados por 32 puntos de Randle.

Brice Sensabaugh anotó 41 tantos, a dos de su récord personal, para liderar al Jazz, que han perdido cuatro seguidos y 12 de sus últimos 14.

Ace Bailey añadió 17 puntos para Utah, que terminó 0-3 en su gira como visitante. Walker Kessler (hombro), Jaren Jackson Jr. (rodilla) y Jusuf Nurkic (rostro) continuaron fuera de acción.

El partido estuvo parejo al inicio, con ocho cambios de liderazgo y tres empates antes de que los Timberwolves tomaran el control. Con Utah arriba 28-27, Bones Hyland encestó un triple para ponerse al frente con 2:22 por jugar en el primer cuarto, el inicio de una racha de 8-0 de Minnesota.

Los Timberwolves se fueron al descanso con ventaja de 72-58 y se despegaron en la segunda mitad, al construir una diferencia de hasta 38 puntos en el cuarto periodo.

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