Más puntos, ofensivas más grandes y finales dramáticos, las tendencias a mitad de campaña en la NFL

A medida que la NFL pasa el punto medio de la temporada, hay algunas tendencias que han comenzado a desarrollarse.

El puntaje ha aumentado en parte gracias a algunos cambios en las reglas de los equipos especiales y a una mayor agresividad en las cuartas oportunidades, las ofensivas se están volviendo más grandes con más jugadas que nunca mediante un liniero o ala cerrada adicional, y no han surgido equipos sobresalientes.

Apenas por cuarta vez desde la fusión, cada equipo en la NFL tiene al menos dos derrotas después de nueve semanas de la temporada. Ningún equipo ha superado de forma arrolladora a la competencia.

Los únicos otros años sin equipos con una o menos derrotas antes de la Semana 10 fueron 1979, 1981 y 2010.

El cambio es quizás más evidente con los Chiefs de Kansas City, que siguen siendo los favoritos para el Super Bowl según BetMGM, a pesar de un récord de 5-4 que actualmente los dejaría fuera del panorama de los playoffs. Los Chiefs estaban invictos en este punto la temporada pasada mientras buscaban su tercer título consecutivo de Super Bowl, algo sin precedentes.

Los tres conjuntos con mejor foja —Indianapolis, Denver y Nueva Inglaterra— no han ganado partidos de playoffs en las últimas seis temporadas. Pittsburgh, el otro líder de división en la Conferencia Americana, no ha ganado un partido de playoffs desde 2016.

La Americana podría tener cuatro nuevos ganadores de división después de dos años consecutivos en que Buffalo, Baltimore, Houston y Kansas City han terminado en primer lugar.

La Nacional tiene un poco más de estabilidad. Los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, conservan actualmente el primer puesto y ostentan una ventaja de más de tres juegos en la División Este, con la oportunidad de convertirse en el primer campeón repetido en esa zona desde que lo hicieron de 2001 a 2004.

También ha habido más finales dramáticos esta temporada. Treinta y cinco partidos se han decidido por puntos conseguidos en los últimos dos minutos del tiempo regular o en el alargue, empatando con 2021 como el mayor número hasta ahora en nueve semanas.

Ofensivas más grandes

Una gran tendencia hasta ahora en la temporada es que las ofensivas se están volviendo más grandes al usar linieros adicionales y más alas cerradas a un ritmo cada vez más alto.

Los equipos han ejecutado 457 jugadas con al menos un liniero ofensivo adicional, casi el doble del número en las primeras nueve semanas de 2023. Sumando las jugadas con al menos un ala cerrada adicional, la liga ha tenido la mayor cantidad de acciones en nueve semanas con un liniero o ala cerrada adicional desde 2006, el año al que se remontan los registros de Sportradar.

Los cuerpos grandes no son sólo para correr más. Los equipos pasan en más del 25% de las jugadas con un liniero o ala cerrada adicional y registran un índice de pasador de 101,2, que es más de diez puntos superior al de las jugadas con al menos tres receptores en el campo.

Nueva regla de patada inicial tiene gran impacto

El primer año de la llamada "patada inicial dinámica" no produjo los resultados que la NFL quería inicialmente, con apenas un ligero aumento en las devoluciones, desde un mínimo histórico del 21,8% en 2023 al 32,8% la temporada pasada.

Mover el punto de touchback de la yarda 30 a la 35 esta temporada ha llevado a un cambio importante. El índice de devolución ha alcanzado el 79% en lo que va de la campaña, el más alto en 17 años.

Sólo ha habido dos retornos de patada inicial para touchdowns, pero ha habido 42 devoluciones de al menos 40 yardas, la mayor cantidad en nueve semanas desde que hubo 53 en este punto en 2012.

Los cambios también han tenido un impacto positivo en el puntaje. La posición promedio de inicio de campo después de las patadas iniciales es la línea de 30,2 yardas, la mejor para las ofensivas desde al menos 2000.

Hay un aumento de más de dos puntos por encuentro en comparación con este momento de la temporada pasada.

Balones K llevan a patadas de larga distancia

Los cambios en las patadas de salida no constituyen las únicas nuevas reglas que han tenido un gran impacto hasta ahora esta temporada. La liga también hizo cambios en la forma en que los equipos pueden preparar los balones utilizados para patear.

La preparación puede realizarse antes del día del juego por primera vez desde la década de 1990.

Los balones más desgastados están viajando más lejos. Muchos pateadores estiman que tienen unas yardas adicionales en sus patadas.

Eso ha llevado a un nuevo récord, del gol de campo más largo. Cam Little de Jacksonville logró un gol de campo de 68 yardas el domingo contra Las Vegas, rompiendo la marca anterior de 66 que tenía Justin Tucker.

Ya ha habido otro récord de la NFL, de siete goles de campo logrados desde al menos 60 yardas, incluidos dos de Brandon Aubrey de Dallas, quien falló su propio intento de 68 yardas, desviado a la izquierda, el lunes por la noche contra Arizona.

Los 39 goles logrados desde al menos 55 yardas son ya la cuarta mayor cantidad para cualquier temporada completa y uno más de lo que hubo en un período de 13 años de 1994 a 2006.

Mientras que las patadas largas están en un ritmo récord, las de poca distancia se están volviendo más raras en parte gracias a la mejor posición de campo desde los despejes iniciales. Los 250 intentos de gol de campo desde menos de 40 yardas constituyen la menor cantidad en nueve semanas desde 1998.

Revolución en cuartas oportunidades

La mejor posición promedio de inicio en el campo y más entrenadores dispuestos a ser agresivos tienen a la liga en un ritmo récord en cuanto a intentos en cuartas oportunidades.

Incluso entrenadores tradicionalmente más conservadores como Andy Reid de Kansas City y Kyle Shanahan de San Francisco se han sumado a la tendencia. Los Chiefs lo han intentado 11 veces en la primera mitad, la mayor cantidad en las 13 temporadas de Reid.

Los 49ers lo intentaron en su primera serie el domingo contra los Giants de Nueva York, marcando la primera vez que Shanahan buscó una jugada en cuarta oportunidad en el primer cuarto en su propio territorio.

Los 419 intentos en cuarta oportunidad son la mayor cantidad en nueve semanas, con 210 en los primeros tres cuartos antes de que la desesperación entre en juego.

El índice de éxito también está en un ritmo récord. Los equipos convierten el 59,7% de los intentos para la tasa más alta desde al menos 2000, incluyendo un 72,6% en cuarta y uno.

