Avdija y Blazers remontan 22 puntos y propinan al Thunder su 1ra derrota

Deni Avdija registró 26 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, y los Trail Blazers de Portland revirtieron el miércoles un déficit de 22 unidades para superar 121-119 al Thunder de Oklahoma City.

Jrue Holiday añadió 22 puntos, incluidos dos tiros libres decisivos que pusieron a Portland por delante 121-118 con seis segundos restantes. Jerami Grant anotó 20 tantos desde el banquillo por los Blazers, quienes endilgaron a los campeones defensores de la NBA su primera derrota de la temporada.

El Thunder (8-1) perdía por tres cuando Isaiah Joe fue sancionado con una falta en un tiro, a 0,5 segundos del final. Después de que una revisión del video mostró que el dedo del pie de Joe estaba en la línea de tres puntos, hizo su primer tiro libre pero falló el segundo a propósito.

Oklahoma City no logró empujar el balón al aro en el último suspiro.

La estrella del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, anotó 35 puntos y Aaron Wiggins añadió 27. Oklahoma City estuvo sin varios jugadores que aparecieron en la victoria del martes contra los Clippers de Los Angeles.

Chet Holmgren, Lu Dort y Alex Caruso no jugaron.

