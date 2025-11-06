Doncic anota 35, y Lakers sobreviven frenético final para superar 118-116 a Spurs

Luka Doncic contabilizó 35 puntos, 13 asistencias, nueve rebotes y cinco robos, y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron en el cuarto periodo antes de sobrevivir al drama del último segundo para conseguir el miércoles su quinta victoria consecutiva, 118-116 sobre los Spurs de San Antonio.

Los Lakers terminaron el encuentro con una racha de 21-10, pero los Spurs tuvieron una última oportunidad cuando Marcus Smart cometió una infracción de saque después de una bandeja de Kelly Olynyk con 1,2 segundos restantes.

Justin Champagnie provocó luego una falta de Jake LaRavia mientras intentaba desviar el saque de los Spurs. Sin embargo, Champagnie falló su primer tiro libre, y nadie pudo empujar el balón al aro tras el segundo yerro en el último segundo.

Deandre Ayton firmó 22 puntos y diez rebotes por los Lakers, quienes extendieron su impresionante inicio de campaña con una furiosa remontada de un déficit de nueve puntos a mitad del último cuarto. Doncic anotó ocho puntos en el periodo, incluyendo un triple clave que puso a su equipo arriba con 2:31 minutos por jugar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes