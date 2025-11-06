Thompson anota 28 puntos para que Rockets derroten 124-109 a Grizzlies
Amen Thompson logró 28 puntos y diez rebotes, Alperen Sengun añadió 20 unidades y 16 tableros, y los Rockets de Houston derrotaron el miércoles 124-109 a los Grizzlies de Memphis.
Jabari Smith Jr. y Tari Eason anotaron 16 tantos cada uno por Houston, que hilvanó su quinta victoria. Thompson y Sengun sumaron siete asistencias cada uno.
Cam Spencer lideró a Memphis con 19 puntos, al atinar cinco de nueve triples. Ja Morant consiguió 17 puntos y ocho asistencias, pero atinó apenas seis de 19 tiros de campo y sólo encestó uno de sus siete intentos de tres puntos. El español Santi Aldama anotó 16 tantos.
Houston construyó una ventaja significativa en la primera mitad y mantuvo la presión con una racha de 24-9 a mitad del tercer cuarto. Eso extendió la diferencia a 21 puntos, y Memphis sólo logró reducirla a un dígito brevemente en las primeras etapas del cuarto periodo.
Memphis ha perdido cuatro partidos consecutivos y está luchando por encontrar su identidad bajo las órdenes del entrenador de primer año Tuomas Iisalo. Los Grizzlies también han lidiado con lesiones del pívot titular Zach Edey y jugadores de banca como Scotty Pippen Jr. y Ty Jerome.
