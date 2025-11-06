Triple-doble de Nikola Jokic lleva a los Nuggets a victoria de 122-112 sobre el Heat

Nikola Jokic tuvo 33 puntos, 16 asistencias y 15 rebotes para su quinto triple-doble de la temporada, y los Nuggets de Denver continuaron su dominio sobre Miami con una victoria de 122-112 sobre el Heat el miércoles por la noche.

Fue el undécimo triunfo consecutivo de Denver en temporada regular sobre el Heat.

Jokic acertó 12 de 18 tiros de campo. Completó su triple-doble al capturar un rebote ofensivo con 6:36 restantes en el tercer cuarto.

Aaron Gordon sumó 24 puntos para los Nuggets, que mejoraron a 4-0 en casa esta temporada.

Los Nuggets lideraron por 17 puntos en el cuarto período antes de que el Heat redujera la diferencia a ocho con 43 segundos por jugar. Jamal Murray lo aseguró con un par de tiros libres.

Miami no ha ganado un partido en Mile High City durante la temporada regular desde el 30 de noviembre de 2016. Derrotaron a los Nuggets en el segundo juego de las Finales de la NBA de 2023. Denver ganó la serie en cinco para su único título.

Norman Powell tuvo 23 puntos para Miami, que terminó un viaje de cuatro juegos con un récord de 1-tres. Bam Adebayo no jugó en la segunda mitad debido a una lesión en el pie izquierdo. Los Heat fueron superados en rebotes por un margen de 68-44.

Powell comenzó el juego con un triple, marcando la primera vez que los Nuggets han estado en desventaja en casa en toda la temporada. Lideraron de principio a fin en sus primeros tres juegos en el Ball Arena.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dijo antes del juego que enfrentarse a su homólogo de los Nuggets, David Adelman, fue una experiencia "surrealista" dada su estrecha relación con la familia Adelman. Spoelstra considera al padre de David Adelman, Rick, un modelo a seguir.

