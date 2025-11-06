Anunoby y Brunson ayudan a Knicks a vencer 137-114 a Timberwolves en regreso de Edwards tras lesión

OG Anunoby anotó 25 puntos, Jalen Brunson tuvo 23, diez asistencias y siete rebotes, y los Knicks de Nueva York arruinaron el regreso de Anthony Edwards a la alineación de los Timberwolves de Minnesota con una victoria de 137-114 el miércoles por la noche.

Josh Hart añadió 18 tantos para los Knicks, quienes controlaron la segunda mitad y mejoraron a 5-0 en el Madison Square Garden.

Edwards anotó 15 puntos en 29 minutos después de perderse cuatro juegos por una distensión en el tendón de la corva derecha, y los Wolves fueron superados por 25 puntos cuando él estaba en el juego.

No había mucho que el escolta All-Star pudiera haber hecho para mantener el juego competitivo. Los Knicks superaron a los Timberwolves, convirtiendo 21 rebotes ofensivos en 31 puntos de segunda oportunidad, y se impusieron 83-56 después de ir perdiendo por cuatro al medio tiempo.

Julius Randle anotó 32 unidades y Donte DiVincenzo tuvo 21 en la arena que fue su hogar antes de ser enviados a Minnesota antes de la temporada pasada en el acuerdo que trajo a Karl-Anthony Towns a Nueva York. Towns terminó con 15 tantos y diez rebotes.

Randle anotó 18 puntos con un seis de diez en tiros en la primera mitad. DiVincenzo, quien estableció un récord de los Knicks con 283 triples en 2023-24, hizo cuatro y anotó 12 puntos mientras los Wolves lideraban 58-54.

Brunson y Anunoby se combinaron en una racha de 10-0 a mitad del tercer cuarto para dar a los Knicks una ventaja de 76-67. Edwards detuvo el impulso con una jugada de tres puntos, su primera canasta desde temprano en el segundo cuarto. Hizo un triple poco más de un minuto después, pero los Wolves no pudieron frenar el impulso de los Knicks.

