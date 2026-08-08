Mariano Rivera vuelve al Día de Veteranos de los Yankees tras lesión el año pasado

Mariano Rivera volvió al terreno de juego en el Old-Timer’s Day anual de los Yankees el sábado, después de haberse roto el tendón de Aquiles jugando en los jardines durante el evento del año pasado.

Con su excompañero Jorge Posada recibiéndolo como cátcher, Rivera realizó 11 lanzamientos a cuatro bateadores. El jugador de 56 años se midió a Mickey Rivers, Johnny Damon, Nick Swisher y Shane Spencer en el juego de exhibición, que regresó la temporada pasada por primera vez desde 2019.

“Todavía se mueven. Eso es bueno y la reacción es buena”, dijo Rivera sobre sus lanzamientos en la transmisión de YES Network.

Rivera, quien conectó un jonrón dentro del parque en su aparición de 2019, también tuvo un turno al bate contra Mike Stanton y trotó hacia la primera base cuando elevó al jardín central para el out.

Rivera fue presentado al final, tal como solía ser Joe DiMaggio. Al ritmo de “Enter Sandman” de Metallica, el cerrador miembro del Salón de la Fama se quitó la gorra e hizo un gesto de saludo a los aficionados.

Rivera, líder histórico de las Grandes Ligas en salvamentos, fue operado después de lesionarse jugando en el jardín central el año pasado. Durante un turno al bate de Willie Randolph, Rivera dio un paso y cayó al suelo en el jardín central corto, detrás de la segunda base.

“Fue duro, pero aun así tengo que hacerlo”, expresó Rivera. “Seguimos adelante y moviéndonos mejor. Estoy aquí. Estoy lo suficientemente bien como para estar aquí”.

Rivera se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo de 2012 mientras atrapaba elevados durante la práctica de bateo en Kansas City. Regresó para su última temporada en 2013 y terminó con 652 salvamentos en temporada regular y 42 en postemporada, incluidos 11 en la Serie Mundial.

Fue preparador de John Wetteland en 1996 y asumió el rol de cerrador al año siguiente, ayudando a los Yankees a ganar tres títulos consecutivos de 1998 a 2000 y otro campeonato en 2009.

Los Yankees fueron superados 12-1 en los dos primeros juegos contra los Bravos en el Yankee Stadium en 1996, antes de ganar tres seguidos en Atlanta y llevarse la serie en casa en el Juego 6.

“Nunca nos rendimos. Éramos un equipo que literalmente nunca se rendía. De hecho, en la Serie Mundial, íbamos abajo 2-0 al ir a Atlanta con esos grandes monstruos en el montículo y pudimos remontar eso y cerrar el asunto aquí en Nueva York. Suena fácil, pero no fue fácil”, dijo Rivera sobre el equipo de 1996.

Rivera también realizó el último lanzamiento del título más reciente de la Serie Mundial para Nueva York, contra los Filis en el Juego 6. Desde entonces, la única Serie Mundial de Nueva York fue una derrota en cinco juegos ante Los Angeles Dodgers en 2024.

La ceremonia contó con 11 jugadores del equipo campeón de la Serie Mundial de 1996 de Nueva York, incluidos Bernie Williams, Posada y Paul O’Neill, junto con el mánager Joe Torre. Derek Jeter no asistió por segundo año consecutivo tras aparecer en 2023 y 2024, cuando el formato fue una sesión de preguntas y respuestas con la locutora de WFAN Suzyn Waldman.

Hubo cuatro asistentes por primera vez, incluido David Weathers, cuyo hijo Ryan tiene marca de 5-7 con efectividad de 3.79 en 22 aperturas en su primera temporada con los Yankees. También asistieron por primera vez los actuales comentaristas de YES Network Dellin Betances, Todd Frazier y Adam Ottavino.

“Que tu hijo sea parte de esto es mucho mejor que cuando yo jugaba”, señaló David Weathers.

El evento comenzó con un homenaje al veterano narrador de radio John Sterling, quien murió en mayo. También se presentó a las viudas del mánager cinco veces campeón Billy Martin, del capitán Thurman Munson y de Bobby Murcer, como parte de un evento que comenzó en 1947, cuando Ty Cobb y Babe Ruth aparecieron por primera vez.

Tommy John no asistió; publica un mensaje sobre su salud en redes sociales Tommy John, quien ganó 91 juegos en dos etapas distintas con los Yankees, no asistió y compartió un mensaje impreciso sobre su salud.

En una extensa publicación en redes sociales que no detalló un problema de salud específico, John, de 83 años, escribió que quería despedirse de todos, junto con todos los amigos y aficionados que lo siguieron a lo largo de su carrera de 26 años.

John tuvo marca de 288-231 con efectividad de 3.34 en 760 apariciones. Además de ocho temporadas con los Yankees, lanzó para los Medias Blancas, Dodgers, Angelinos, Guardianes y Atléticos.

También se sometió en 1974 a una cirugía de reemplazo del ligamento del codo que llevó su nombre y que se ha realizado a numerosos lanzadores.

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