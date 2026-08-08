Los poderosos Dodgers tambalean tras 7ma derrota seguida en un final desgarrador

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo atraviesan un bache poco habitual.

Los Dodgers de Los Ángeles perdieron el viernes por la noche su séptimo juego consecutivo, la peor racha de la temporada, en un derrumbe sorprendente después de que los Diamondbacks de Arizona remontaron para imponerse 4-3 cuando el novato Ryan Waldschmidt conectó un jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno al cerrador boricua Edwin Díaz.

“Una derrota es una derrota, pero que te dejen en el terreno nunca se siente bien. No jugamos un partido limpio, un gran partido, en ninguno de los dos aspectos del juego, pero hicimos lo suficiente para ponernos en posición de ganar. Desafortunadamente, no pudimos cerrarlo”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Fue otra salida complicada para Díaz, quien tiene una efectividad de 11.00 en 11 apariciones esta temporada. El derecho de 32 años ha sido elegido tres veces al Juego de Estrellas, pero no ha podido ayudar mucho a los Dodgers después de firmar un contrato de tres años y 69 millones de dólares durante la temporada baja.

Waldschmidt conectó el slider colgado de Díaz y lo envió a las gradas del jardín izquierdo-central para su segundo jonrón en las Grandes Ligas y el primero para dejar en el terreno al rival.

“Fue el slider. La recta estuvo muy bien hoy, pero fallé el slider justo en el medio. Creo que estaba tratando de ser perfecto con ese lanzamiento y lo estoy dejando justo en el medio; tengo que ser mejor. Soy un lanzador de Grandes Ligas, así que tengo que ejecutar los lanzamientos”, explicó Díaz.

Los Dodgers llegaron al juego del viernes por la noche tras ser barridos por los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago. Aun así, mantienen una cómoda ventaja en el Oeste de la Liga Nacional —7 1/2 juegos por delante de los Diamondbacks— pese a tener marca de 10-16 desde el 5 de julio.

Roberts reconoció que Díaz ha tenido dificultades desde que regresó de la lista de lesionados el 29 de julio, pero el mánager no estaba necesariamente listo para probar con un nuevo cerrador. Su razonamiento fue simple: no hay una alternativa clara.

“Sinceramente, hay que mirar las opciones. Por la forma en que algunos de estos muchachos están lanzando, tampoco están lanzando muy bien”, señaló Roberts.

Los Dodgers siguen pareciendo un equipo temible, en particular después de sumar al as zurdo Tarik Skubal en un canje de fecha límite con los Tigres de Detroit la semana pasada. También está previsto que el ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, Blake Snell, regrese el martes tras perderse la mayor parte de la temporada por lesiones.

Y la alineación todavía tiene mucho poder estelar con Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts y Kyle Tucker.

Roberts manifestó antes del juego del viernes que el remedio para los problemas recientes era simple.

“Simplemente tenemos que jugar mejor. No creo que la clasificación —quiero decir, es importante, cuenta—, pero siento que con el talento que tenemos, solo tenemos que jugar buen béisbol y eso se arreglará solo. Siempre pasa”, afirmó Roberts.

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