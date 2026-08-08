Waldschmidt deja tendidos a los Dodgers con jonrón de 2 carreras; D-backs los hunden más

El novato Ryan Waldschmidt conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada ante el cerrador Edwin Díaz para darles el viernes a los Diamondbacks de Arizona una victoria por 4-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial, sufrieron su séptima derrota consecutiva, su peor racha de la temporada.

Waldschmidt le pegó a un slider y envió la pelota entre el jardín izquierdo y el central, para rebasar apenas la barda. El boricua Díaz otorgó base por bolas a Max Kepler para abrir la novena antes de ponchar a Tim Tawa, pero Waldschmidt siguió con el hit más importante de su joven carrera.

Díaz — tres veces elegido al Juego de Estrellas — ha permitido 11 carreras limpias en nueve entradas esta campaña.

Los Dodgers estuvieron abajo 2-0 al inicio del juego, pero reaccionaron. Un jonrón solitario del cubano Andy Pages para abrir la octava les dio una ventaja de 3-2.

El derecho de los D-backs Merrill Kelly llevó un juego sin hits hasta la sexta antes de que Tommy Edman abriera con un sencillo dentro del cuadro. Freddie Freeman impulsó una carrera más tarde en la entrada con una jugada de selección, lo cual recortó la ventaja de Arizona a 2-1.

Kelly tuvo que salir del juego por calambres en la pierna derecha.

Los Dodgers empataron a 2 en la séptima con un sencillo impulsor de Edman y llenaron las bases antes de que Shohei Ohtani bateara para una doble matanza que terminó la entrada.

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