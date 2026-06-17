Los Knicks por fin tendrán un desfile de serpentinas tras décadas de espera

Los aficionados de los Knicks de Nueva York han esperado una eternidad por esto.

El desfile de serpentinas del jueves para los nuevos campeones de la NBA será algo novedoso, pues cuando el equipo ganó el título en 1970 y 73, no fue homenajeado con la procesión emblemática en Nueva York.

¿Por qué no? No hay una explicación definitiva. Pero sí hay un contexto informativo: las victorias de los años 70 llegaron en un momento en que el entonces alcalde John Lindsay había puesto freno a los espectáculos de confeti. Celebró a los Knicks en la mansión del alcalde y luego en el Ayuntamiento —escenarios solemnes, sin duda, pero no el legendario recorrido por el “Cañón de los Héroes” del bajo Broadway.

Si hay una demanda acumulada por un desfile de los Knicks, el actual alcalde Zohran Mamdani parece decidido a satisfacerla. Ha pronosticado que la celebración del jueves podría ser “el desfile más grande en la historia de la ciudad de Nueva York”.

“Habrá actuaciones, habrá neoyorquinos, estará el equipo y habrá historia”, indicó el alcalde demócrata el lunes mientras visitaba una instalación municipal que preparó letreros temporales de “Champions Way” para la ruta del desfile.

Está previsto que el evento comience a las 10 de la mañana el jueves cerca de Battery Park y termine en el Ayuntamiento.

La tradición neoyorquina de serpentinas comenzó a finales del siglo XIX, cuando trabajadores de firmas de corretaje observaban los desfiles desde las ventanas de las oficinas y —al parecer para añadir decoración— arrojaron las tiras estrechas de papel usadas por las máquinas “stock ticker” de la era del telégrafo, según la Downtown Alliance, un grupo de defensa del bajo Manhattan.

Las organizaciones señalan que la tradición de la cinta de teletipo comenzó con un evento de 1886 que honró la inauguración de la Estatua de la Libertad y pasó a ser organizada por la ciudad en 1919 para dar la bienvenida a los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. La primera celebración con cintas dedicada a atletas fue un homenaje al equipo olímpico de Estados Unidos de 1924.

Los desfiles se multiplicaron, celebrando diversas hazañas en aviación, guerra, deportes, música, viajes espaciales y más, según el museo y la Downtown Alliance.

Las procesiones homenajearon aniversarios históricos, bomberos, la Cruz Roja, rescates de barcos, un intento de rescate de un barco e incluso una réplica de un barco (el Mayflower II, en 1957). Hubo unos pocos desfiles para presidentes de Estados Unidos y decenas para líderes extranjeros visitantes. Por ejemplo, el mariscal francés Henri Petain fue cubierto de cinta de teletipo en 1931 y más tarde fue condenado por traición por encabezar el gobierno de Vichy que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Para cuando Lindsay asumió el cargo en 1966, no a todo el mundo le gustaba un desfile.

Las empresas del bajo Manhattan resentían las interrupciones frecuentes, y algunos neoyorquinos veían las celebraciones como rutinarias y fabricadas. Lindsay y su comisionado de eventos públicos —el excapitán de los Knicks John “Bud” Palmer— evitaron las extravagancias de cinta de teletipo para dignatarios visitantes y, en su lugar, favorecieron reuniones más personales y económicas, según notas informativas de The Associated Press y otros medios de la época.

Para 1970, la nación estaba en recesión. El presupuesto de eventos de la ciudad había sido recortado, y Palmer se molestó por la factura de 372 dólares (unos 3.300 dólares hoy) por los materiales para un desfile en 1969 que celebró la victoria de los Mets en la Serie Mundial, según memorandos desenterrados por el Departamento de Registros y Servicios de Información de la ciudad.

No hubo una fiesta de cintas por la victoria de los Jets en el Super Bowl de 1970, que llegó días después de que un desfile de ese tipo homenajeara la histórica órbita alrededor de la Luna de los astronautas del Apolo 8.

Los Knicks superaron a los Lakers de Los Ángeles para ganar el campeonato de la NBA más tarde ese año. Lindsay, un republicano liberal, envió un telegrama de felicitación y recibió a los Knicks en una recepción en la residencia oficial del alcalde, según la cobertura noticiosa de la época.

Cuando los Knicks volvieron a imponerse a los Lakers para ganar el título de 1973, Lindsay programó una celebración frente al Ayuntamiento e instó a que “todo neoyorquino que pueda venga”.

Los desfiles para equipos deportivos campeones se reanudaron en décadas posteriores. Las festividades de cintas más recientes de la ciudad homenajearon al Libery de la WNBA en 2024.

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