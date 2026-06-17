Austria vence a la debutante Jordania por 3-1, su primer triunfo en el Mundial en 36 años

Austria ganó un partido del Mundial por primera vez desde 1990, al imponerse el martes 3-1 sobre Jordania, que cumplió con su debut absoluto dentro del torneo.

Un autogol tras un saque de esquina que rebotó en el defensa jordano Yazan Al Arab puso a Austria en ventaja por 2-1 a los 76 minutos. Y un penalti transformado por Marko Arnautovic en el tiempo de descuento amplió la diferencia.

El partido entre los jordanos debutantes y un equipo austriaco que volvía al escenario más importante del fútbol tras perderse los últimos seis torneos estuvo lleno de emoción.

El clímax llegó en un tramo de la segunda parte que incluyó el gol del empate de Jordania y dos balones que Austria envió a la red tras saques de esquina, aunque sólo uno de ellos fue válido.

El suplente Arnautovic parecía haber adelantado a Austria al convertir tras un córner por un error del portero jordano Yazeed Abulaila, quien hizo un defectuoso intento de despeje con los puños. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y el árbitro pitó mano de Stefan Posch, cuyo brazo tocó el balón en la jugada previa.

Austria consiguió otro saque de esquina poco después de la pausa para hidratación de la segunda parte y se puso en ventaja de 2-1 cuando el balón rebotó en el defensa jordano Yazan Al Arab y entró en la portería.

Eso marcó la diferencia para Austria, que consiguió su primera victoria en un Mundial desde Italia 1990, cuando superó a Estados Unidos en el último duelo de la fase de grupos.

Jordania no logró su objetivo de ganar en su primera aparición en los mundiales. Senegal lo logró en 2002 contra Francia, la vigente campeona.

Austria anotó su tercer gol en el descuento, cuando Arnautovic convirtió un penal.

Romano Schmid anotó en la primera mitad para Austria al culminar una impresionante jugada que puso en aprietos a la defensa jordana. Xaver Schlager le pasó el balón a Schmid fuera del área y este, con un potente disparo de derecha, colocó el balón en la escuadra, sin que Yazeed Abulaila pudiera detenerlo.

Ali Olwan empató el partido por los jordanos a los 50, cuando, tras una larga carrera hacia el área en un contraataque, batió a Alexander Schlager mediante un disparo con la pierna derecha que hizo las delicias del numeroso grupo de aficionados del país de Oriente Medio.

Jordania volverá al Levi’s Stadium para su segundo partido el próximo lunes por la noche contra Argelia, que perdió 3-0 ante Argentina en el primer encuentro del Grupo J. Austria se enfrentará a Lionel Messi y Argentina en el área de Dallas ese mismo día.

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