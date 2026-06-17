Irán y Egipto se enfrentarán, incómodos, en el "Partido del Orgullo" del Mundial en Seattle

Egipto e Irán son dos de los lugares más represivos del mundo para gays y lesbianas. Pero, por pura coincidencia, se enfrentarán en un “Partido del Orgullo” del Mundial en Seattle, que coincidirá con la celebración anual de la ciudad de la comunidad LGBTQ+.

Ya se ha vuelto incómodo, y ambos países han pedido que se cancelen las celebraciones.

Irán, donde las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y hombres gays han sido ejecutados por cargos de sodomía, solicitó por separado que sus partidos se trasladaran fuera de Estados Unidos debido a la guerra en Oriente Medio, una petición que la FIFA denegó.

Egipto ha detenido y procesado a gays y lesbianas basándose en vagas leyes de indecencia, y ha reprimido cualquier expresión pública del Orgullo, especialmente el ondear banderas arcoíris. Esas se verán en abundancia durante el partido del 26 de junio y en los desfiles, por lo general bulliciosos, justo fuera del estadio.

Los activistas son optimistas

Ambos países presentaron quejas ante la FIFA en diciembre. La federación de fútbol de Egipto afirmó que “rechaza categóricamente la realización de cualquier actividad relacionada con el apoyo a (la homosexualidad) durante el partido”. La FIFA, cuya autoridad se limita a los propios estadios, parece haber desestimado sus protestas.

Líderes de la comunidad LGBTQ+ esperan que el partido contribuya a un cambio positivo.

El senador estatal Jamie Pedersen, uno de varios miembros abiertamente gays de la legislatura del estado de Washington, manifestó que es “sumamente apropiado” que el partido incluya a países donde las personas LGBTQ+ no son bienvenidas, y que transmitirá “imágenes positivas de gente de la comunidad”.

“Si intentaras importar una celebración del Orgullo a Egipto o Irán, obviamente eso podría ser un desastre. Pero en una comunidad como Seattle, que se enorgullece de dar la bienvenida a personas de todas partes, simplemente no puedo imaginar que vaya a ser un problema significativo”, dijo Pedersen.

La FIFA no es ajena al tema

No es la primera vez que los organizadores del mayor evento deportivo del mundo han tenido que sortear sensibilidades sobre el trato a la comunidad LGBTQ+.

La nación del Golfo de Qatar, que fue sede del Mundial 2022, tiene leyes ambiguas que criminalizan las “acciones inmorales”, incluida la sodomía. Dijo que todos eran bienvenidos al torneo, incluidos los aficionados LGBTQ+ que visitaran el país, al tiempo que pidió a los visitantes respetar la cultura conservadora del país.

Después de informes de que a algunos aficionados de Gales se les había impedido ingresar a un estadio con sombreros tipo cubo y banderas arcoíris, la federación de fútbol de Gales indicó que la FIFA le había informado que se permitirían en un partido contra Irán, que había pedido que se prohibieran las banderas del Orgullo.

La FIFA considera la bandera arcoíris como una declaración de derechos humanos y permitirá que los aficionados las ondeen dentro del estadio de Seattle, según Hana Tadesse, portavoz del Mundial 2026 en Seattle.

Un “mensaje” para Irán y Egipto

Seattle Pride, la organización sin fines de lucro que organiza el desfile anual de la ciudad, está animando a la gente a celebrar como prefiera.

La cercanía de los eventos del Mundial ofrece a los visitantes la oportunidad “de vivir el Orgullo en Seattle y los valores que definen a nuestra comunidad — visibilidad, resiliencia y alegría”, señaló en un comunicado.

Andrew Ashiofu, integrante de la Comisión LGBTQ+ de Seattle, comentó que la bandera sería un “mensaje” para Irán y Egipto: “somos una ciudad libre, somos una ciudad acogedora que celebra a todos, a todas las razas, a todas las orientaciones sexuales, a todas las identidades de género”.

Las autoridades locales dicen que están decididas a ofrecer un torneo seguro y protegido, y no han identificado problemas de seguridad específicos.

Pedersen expresó que los aficionados LGBTQ+ podrán celebrar con seguridad su identidad en un escenario internacional.

"No sé cuánta gente va a estar mirando desde Irán y Egipto. Probablemente van a quedar expuestos a algunas imágenes de personas LGBTQ felices celebrando su festividad. Y eso es estupendo desde mi perspectiva. Ese es el sentido del Orgullo”, indicó Pedersen.

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