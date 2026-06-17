Lionel Messi cuenta por qué lloró tras su histórica actuación en el Mundial

Lionel Messi reveló el motivo de su emotiva reacción durante el partido ante Argelia, en el que firmó un brillante triplete que le permitió igualar a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El capitán argentino lideró la victoria de la Albiceleste por 3-0 sobre Argelia en su debut en el Mundial de 2026 y logró, por primera vez en su carrera, marcar tres goles en un mismo partido de la Copa del Mundo.

Messi abrió el marcador a los 17 minutos con un espectacular remate colocado desde fuera del área. Tras el gol, fue rodeado por sus compañeros durante la celebración, en una escena que llamó la atención porque el astro argentino pareció mostrarse visiblemente emocionado.

open image in gallery Lionel Messi celebró cada uno de sus goles junto a sus compañeros de la selección argentina ( AP )

Después de que sus compañeros se alejaran tras la celebración, las cámaras captaron a Messi secándose las lágrimas con la camiseta antes de que se reanudara el partido.

Más tarde, el capitán argentino explicó que su emoción no estaba relacionada con su actuación en la cancha ni con el récord alcanzado.

"Sinceramente, y sin ninguna relación con el deporte, pasé por días difíciles y complicados", declaró Messi.

El delantero también agradeció el apoyo recibido por parte de la selección argentina durante ese período.

"Estoy agradecido con toda la delegación y con mis compañeros. Siempre estuvieron ahí para mí, como siempre. Me dieron mucha fuerza para superar esto, y eso es todo".

open image in gallery Lionel Messi se mostró emocionado tras marcar el primero de sus tres goles ( Reuters )

Con su triplete ante Argelia, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando el récord histórico del alemán Miroslav Klose. El argentino quedó un tanto por encima del brasileño Ronaldo, mientras que Gerd Müller y Kylian Mbappé comparten el cuarto lugar de la clasificación con 14 anotaciones.

Mbappé, de hecho, había marcado dos goles para Francia frente a Senegal apenas unas horas antes de la actuación de Messi, por lo que la lucha entre ambos por terminar el torneo como máximo goleador histórico de los Mundiales promete convertirse en una de las historias más atractivas de la competencia.

Sin embargo, el capitán argentino aseguró que no le da demasiada importancia a las estadísticas.

"Sinceramente, no", respondió cuando le preguntaron por el récord. "Es un honor estar ahí por lo que significa compartir ese lugar con Klose. También está Ronaldo, pero no creo que eso signifique mucho".

Messi también se refirió a la presencia de Mbappé entre los máximos anotadores.

"Mbappé está ahí, hoy hizo dos goles. Es una estadística y nada más. Claro que es un honor poder estar junto a todos ellos, pero para mí no significa nada especial".

Y agregó: "Por lo que vi, Ronaldo fue uno de los más grandes de la historia y no está en el primer lugar. Al final, todo se reduce a una estadística".

La próxima oportunidad de Messi para superar a Klose y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales en solitario llegará el lunes frente a Austria. Posteriormente, Argentina cerrará la fase de grupos con un partido ante Jordania.

Traducción de Leticia Zampedri