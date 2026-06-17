Real Madrid anuncia el fichaje del exjugador del Manchester City Bernardo Silva hasta 2028

El exjugador del Manchester City Bernardo Silva se incorporará al Real Madrid con un contrato de dos años, informó el miércoles el club español. Seguirá los pasos del exdefensa del Chelsea Marc Cucurella tras el nombramiento de José Mourinho como entrenador.

El internacional portugués es uno de los futbolistas más laureados en la historia del City, con numerosos títulos importantes, entre ellos seis de la Liga Premier y una Liga de Campeones. Disputó 460 partidos y marcó 76 goles durante una etapa de nueve años en el club.

En su última temporada en el norte de Inglaterra, Silva ganó tanto la Copa de la Liga inglesa como la Copa FA. Actualmente está jugando el Mundial con Portugal.

Su palmarés incluyen además, tres Copas FA, cinco títulos de la Copa de la Liga, tres Community Shields, un Mundial de Clubes de la FIFA y una medalla de campeón de la Supercopa de la UEFA.

“El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028”, señaló el Real Madrid en un escueto comunicado.

El mediocampista, de 31 años, llegó al City procedente del Mónaco en 2017.

Es probable que la llegada de Silva vaya seguida de más fichajes del Madrid tras la contratación de Mourinho y la reelección de Florentino Pérez como presidente del club.

Pérez ha manifestado que también quiere incorporar al defensa central del Liverpool Ibrahima Konaté y al lateral derecho del Inter de Milán Denzel Dumfries.

El Madrid anunció el lunes el fichaje del lateral izquierdo de la selección española y campeón del Mundial Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

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