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Trout pega jonrón y los Angelinos blanquean 7-0 a los Diamondbacks

ANGELINOS DIAMONDBACKS
ANGELINOS DIAMONDBACKS (AP)

Mike Trout conectó un jonrón de dos carreras y un doble impulsor para los Angelinos de Los Ángeles la noche del martes en una blanqueada 7-0 sobre los Diamondbacks de Arizona.

El batazo de dos carreras de Trout llegó en la quinta entrada y le dio a los Angelinos una ventaja de 5-0, y su doble en la sexta impulsó al dominicano Denzer Guzmán.

Reid Detmers (3-5) trabajó siete entradas para los Halos, sin permitir carreras con tres hits y ponchando a tres.

Los Angelinos se combinaron para 14 hits, liderados por la noche de 3 de 4 de O'Hoppe.

Adrian Del Castillo consiguió el primer hit del juego para los D-backs en la tercera entrada. Los dominicanos Ketel Marte y Geraldo Perdomo conectaron sencillos en la sexta, y Corbin Carroll pegó un hit dentro del cuadro con un out en la novena.

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Arizona se fue de 3-0 con corredores en posición de anotar y dejó a cinco corredores en base.

Kirby Yates y Chase Silseth se combinaron para dos entradas de relevo sin permitir carreras para cerrar el juego.

Merrill Kelly (5-6) permitió 11 hits y seis carreras limpias en 5 1/3 entradas por los D-backs. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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