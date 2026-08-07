Entrenador de Chiefs Andy Reid sugiere que Mahomes se perderá pretemporada tras cirugía de rodilla

El entrenador de los Chiefs de Kansas City Andy Reid consideró el viernes poco probable que el quarterback Patrick Mahomes juegue en su debut de pretemporada contra los Rams de Los Ángeles la próxima semana.

De hecho, Reid consideró posible que el astro dos veces elegido el Jugador Más Valioso de la NFL se ausente por completo de los tres partidos de exhibición.

No es necesariamente una sorpresa, dado que Mahomes se sometió a una cirugía en diciembre para reparar ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda.

Sin embargo, Mahomes ha avanzado más rápido de lo previsto en su rehabilitación desde la lesión, participando en todo el programa posterior a la campaña anterior, antes de presentarse puntualmente al campamento de entrenamiento.

A finales del mes pasado, el cirujano Dr. Dan Cooper, quien tiene su sede en Dallas y realizó el procedimiento, le dio luz verde para participar en las prácticas sin ninguna restricción.

“Hay una muy buena posibilidad de que no lo ponga a jugar”, comentó Reid. “Los porcentajes se inclinan hacia eso. No sé si lo pondré en el segundo o el tercer partido —no lo sé—, pero los porcentajes probablemente se inclinan en contra de hacerlo”.

Por un lado, Mahomes casi no necesita ese trabajo dada su experiencia. Por el otro, la naturaleza competitiva del quarterback podría convencer a Reid de ponerlo en el campo al menos para un par de jugadas en el segundo partido contra Tampa Bay.

Mahomes ha dicho que espera con ansias recibir su primer golpe real para sentirse completamente de vuelta en el fútbol americano.

A los Chiefs no les faltan quarterbacks que necesitan trabajo en la pretemporada. Hicieron un canje con los Jets para obtener al veterano Justin Fields a fin de que sea su principal suplente, y a él le vendría bien sumar experiencia de juego en la nueva ofensiva.

También podría servirle a Garrett Nussmeier, el alguna vez elogiado quarterback de LSU, a quien eligieron en la séptima ronda del draft como un proyecto.

“Tenemos gente nueva... detrás de Mahomes que necesita algo de trabajo”, señaló Reid. “Cuantas más repeticiones tengan, mejor”.

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