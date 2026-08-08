Kyle Shanahan planea dirigir el debut de los 49ers en pretemporada tras choque de auto

El entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, manifestó el sábado que está casi totalmente recuperado del accidente automovilístico que lo ha limitado este verano y que está listo para dirigir el primer partido de exhibición del equipo el jueves por la noche.

Shanahan ha ido recuperando el ritmo desde el choque del 14 de julio, que le dejó una conmoción cerebral, costillas fracturadas, la nariz rota, una mano fracturada y más de 40 puntos de sutura para cerrar un corte sobre el ojo. En su primera conferencia de prensa del campamento de entrenamiento, comentó que solo le quedan unos pocos síntomas de la conmoción.

“Estoy muy bien”, expresó. “Mi cuerpo se siente bien. Solo tengo que quitarme este yeso molesto. Mis costillas se sienten bien, excepto cuando estornudo, y mi cabeza se siente mucho mejor. Las conmociones cerebrales se prolongan un poco. Lo único con lo que realmente lidio ahora son dolores de cabeza y fatiga. Por eso no siempre sigo exactamente la misma rutina, pero estoy bastante cerca”.

Shanahan ha estado en los entrenamientos todos los días este verano y señaló que la música fuerte que le molestaba al inicio del campamento ya no es un problema. Solo se ha dirigido a todo el equipo en reuniones unas cuantas veces y no se sintió listo para ofrecer una conferencia de prensa hasta después del entrenamiento del sábado.

Pero indicó que ha estado haciendo las partes más importantes de su trabajo y que estará en la banda para el debut de exhibición contra Tennessee.

“Una cosa de la que no me he perdido nada es del video”, afirmó. “Veo cada jugada con los entrenadores y después con los jugadores. He tenido algunas reuniones de equipo. Normalmente lo hago todos los días. Pero sí me afecta un poco cuando hago cosas, así que he tenido que elegir un poco más. Pero en cuanto al video y todo eso, estar ahí durante todos los periodos de práctica en los que se enfrentan entre ellos, esas son para mí las cosas más importantes de mi trabajo. He podido hacer eso todos los días”.

Los 49ers entran en una parte crucial del verano con una práctica conjunta el martes con los Titans, antes del primer partido de exhibición. Está previsto que los Niners tengan otra práctica conjunta la semana siguiente con los Chargers antes de su segundo partido de exhibición y luego cierren la pretemporada el 27 de agosto contra Las Vegas. El equipo se marcha la semana siguiente a Australia, donde los 49ers abrirán la temporada el 11 de septiembre contra los Rams de Los Ángeles.

Shanahan comentó que pensó que habría vuelto a estar al 100% antes, pero que se alegra de haberse tomado el tiempo extra. Añadió que le resultó más fácil ser paciente por la confianza que tenía en el entrenador interino Chris Foerster, junto con los coordinadores Klay Kubiak, Raheem Morris y Brant Boyer.

“Me facilitó mucho no preocuparme por tener que hacer algo”, explicó. “Nuestros muchachos son increíbles. Tenemos una máquina bastante bien aceitada. Hemos estado aquí, este es nuestro décimo año. Esos tipos me lo pusieron muy fácil para no hacer nada estúpido”.

Shanahan asumió la culpa del choque contra un auto conducido por una mujer de 21 años en Palo Alto el mes pasado, al decir que ocurrió cuando estiró la mano para tomar su teléfono. Shanahan fue la única persona que necesitó ser hospitalizada y la policía no le impuso una multa por el uso del celular.

“Cada vez que provocas un accidente que se puede evitar, te sientes bastante estúpido, especialmente cuando existe la posibilidad de lastimar a alguien más”, manifestó. “Creo que te enojas contigo mismo cuando te ponen una multa. Así que fue más o menos lo mismo”.

Shanahan dijo que conducía a unas 20 mph y que su Tesla estaba en modo de piloto automático cuando ocurrió el choque, pero reconoció que aun así no debió apartar la vista del camino cuando se inclinó hacia atrás de su asiento para buscar el teléfono.

“He tenido piloto automático durante nueve años, así que me siento bastante cómodo con eso”, señaló. “Quién sabe qué pasó cuando me giré, si falló o si lo desactivé sin querer. Eso es algo que todavía no sé. Pero, de cualquier manera, siempre es tu culpa, estés en piloto automático o no. No puedes apartar la vista del camino. Conducir es una colaboración. No se lo entregas simplemente a una computadora. Es una buena lección: por más cómodo que me sienta con eso, creo que algún día podría salvarme la vida a mí o a alguien más”.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes