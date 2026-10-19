Jugadores de los Saints intentarán evitar las protestas en París

Juwan Johnson manifestó que algunos miembros de su familia están “muy indecisos” sobre si viajar a París para el partido de los Saints de Nueva Orleans contra los Steelers de Pittsburgh en medio de la agitación civil en Francia.

Los Saints llegaron al aeropuerto Charles de Gaulle la mañana del lunes y respondieron preguntas durante una conferencia de prensa virtual sobre los disturbios que están acaparando titulares e inundando las redes sociales.

La NFL indicó el domingo que “los preparativos continúan según lo programado para los eventos de la NFL y el partido” en el Stade de France.

“Obviamente, lo más importante es mantenerse a salvo”, comentó el ala cerrada de los Saints. “Algunos muchachos tienen a su familia aquí. Algunos tienen a sus padres, a sus hijos y cosas así”.

Johnson señaló que su familia “podría hacer el viaje. Si lo hacen, estoy seguro de que será genial. Si no lo hacen, obviamente lo entiendo completamente. En este momento estamos muy indecisos”.

El club de fútbol Paris Saint-Germain ha invitado a jugadores de los Saints al partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona el martes por la noche en el Parc des Princes.

Justin Reid dijo que, más allá de eso, en su mayoría se quedará más cerca de Versalles, donde se encuentra el alojamiento del equipo.

“Mantener un perfil bajo, mantenerlo divertido, hacer cosas como grupo, hacer cosas como equipo y, por encima de todo, mantenerse fuera de la mezcla y no encontrar ninguna manera de ser una distracción para nuestro objetivo final aquí, que es venir, ofrecer una actuación y conseguir una victoria”, expresó.

“No ha habido interrupciones ni impacto en las sedes de la liga”, indicó la NFL en un comunicado.

Los Steelers planean llegar a París más adelante esta semana. El profundo de Pittsburgh Jaquan Brisker admitió que “se ve una locura allá afuera”.

Los Steelers sostuvieron una reunión virtual con la NFL el lunes para repasar la seguridad, lo cual es estándar para todos los partidos internacionales.

“Sentimos que tenemos un plan realmente bueno”, afirmó el entrenador Mike McCarthy. “Estamos al tanto de las situaciones allá y tenemos mucha confianza en nuestro plan”.

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