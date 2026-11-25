Jude Bellingham restó importancia a las comparaciones con la leyenda del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras haber sido el artífice de la victoria en la Liga de Campeones con un gol sensacional contra el PSV.

El internacional inglés hizo unos toques con el balón en el aire antes de rematar de volea y enviarlo al fondo de la red, lo que dejó boquiabiertos a aficionados y compañeros, entre ellos Bernardo Silva: “Fue uno de esos momentos en los que simplemente te quedas boquiabierto”.

Esta victoria mantiene el récord impecable del Madrid en la Liga de Campeones, lo que lo convierte en un serio aspirante a destronar al París Saint-Germain, bicampeón vigente, al tiempo que le permite ascender en la clasificación de poder de The Independent.

Y después de que Mourinho describiera a Bellingham como “sin lugar a dudas, el mejor centrocampista del mundo”, siguen las comparaciones con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del Real Madrid: Zidane.

Pero Bellingham no tardó en desmarcarse de la conversación y, en cambio, situó al seleccionador de Francia en una categoría totalmente diferente.

“La verdad es que me sorprendió un poco”. Sabía que podía controlar bien el balón y atraparlo. “Pero, normalmente, a partir de ahí, miro quién está disponible como opción para seguir jugando”, dijo Bellingham cuando le preguntaron por su objetivo, antes de abordar los comentarios que lo sitúan al mismo nivel que Zidane.

“La pelota salió muy bien y pensé: ‘Simplemente voy a golpearla’”. Pues sí, fue un gol bonito e importante para el equipo, ya que fue el segundo y nos dio el control del partido.

Bellingham marcó un impresionante gol de volea en la segunda parte ( Getty )

“Creo que Zidane es mucho mejor que yo”. “Es mucho más elegante y es mi ídolo”.

Mourinho quedó impresionado por la última actuación de su jugador y señaló exactamente qué es lo que lo hace tan bueno.

“Es un jugador increíble que lo tiene todo”, afirmó el entrenador portugués. “Tiene fuerza física, entiende el juego, lo tiene todo”. “Hoy en día, cambió la forma en que evolucionaba el juego”.

“Es evidente que Jude es un tipo de jugador diferente y nos aportó lo que nos faltaba en la primera parte”, afirmó Mourinho. “Cambió el rumbo del partido y marcó un gol increíble”.

Traducción de Olivia Gorsin