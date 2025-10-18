Jugadores de La Liga protestan por segundo día contra partido en Miami, aún censurado en TV

Por segundo día consecutivo, las protestas de los jugadores de La Liga contra la decisión de la liga de organizar un partido en Estados Unidos no fueron transmitidas por televisión.

Ninguna de las transmisiones televisivas de los partidos del sábado entre Sevilla y Mallorca y Barcelona y Girona comenzó con la usual toma amplia del campo, lo que habría mostrado a los jugadores permaneciendo inmóviles durante los primeros 15 segundos después del inicio del partido, en oposición a un partido de temporada regular entre Barcelona y Villarreal en Miami en diciembre.

La transmisión de televisión en Sevilla se centró de cerca en el círculo central durante los primeros segundos, mientras que en Barcelona la transmisión fue desde fuera del estadio.

El sindicato de jugadores anunció los planes de protesta el viernes, diciendo que todos los capitanes de los equipos de primera división lo apoyaron para los partidos de la novena jornada desde el viernes hasta el lunes.

Para la primera protesta el viernes por la noche, la transmisión de televisión mostró el exterior del estadio de Oviedo mientras sus jugadores y los del Espanyol realizaban la protesta. La transmisión volvió a la normalidad después de 25 segundos cuando los jugadores comenzaron a jugar.

El sindicato dijo que la acción simbólica era para protestar por la “protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de La Liga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el veterano centrocampista Frenkie de Jong han criticado el partido en Miami, diciendo que añade un viaje extra innecesario a su ya apretada agenda.

El partido del 20 de diciembre será en el Estadio Hard Rock en Miami Gardens, hogar de los Miami Dolphins de la NFL.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha defendido el partido como clave para aumentar “los ingresos a medio y largo plazo” y aumentar el valor de los derechos televisivos de su competición, que están por detrás de los de la Liga Premier de Inglaterra.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, apoya la medida diciendo que representa una oportunidad para avanzar más en el mercado deportivo estadounidense.

Tebas dijo que la liga planea hacer de un partido internacional un evento anual.

