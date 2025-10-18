Barcelona vence a Girona en el tiempo añadido, pero expulsan al técnico Hansi Flick

Ronald Araújo le dio la victoria de último minuto el sábado 2-1 al Barcelona sobre el Girona en el tiempo de descuento en La Liga y puso fin a una mini racha de derrotas antes del clásico ante el Real Madrid la próxima semana.

El defensa central se quitó a su marcador mientras corrían hacia el primer palo y redirigió hábilmente un pase bajo de Frenkie de Jong, encendiendo a la multitud local.

El gol de último minuto de Araújo llegó momentos después de que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, fuera expulsado por dos tarjetas amarillas consecutivas, aparentemente por quejarse de que el árbitro no había añadido más de cuatro minutos de tiempo de descuento.

La expulsión significa que Flick no estará en la línea de banda para el primer clásico de la temporada.

Con su equipo frustrado en el ataque y los goleadores Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres indisponibles por lesión, Flick envió a Araújo al campo al 82 y le ordenó unirse al ataque en su desesperada búsqueda de un ganador.

“Estoy feliz por Ronald. Me ha dicho que estaba dispuesto a jugar más arriba. Lo intentamos todo y al final salió bien”, indicó Flick. “Estoy contento por el equipo, el club y los aficionados. Creo que supondrá un paso al frente”.

Araújo dijo que “no dudó” cuando su entrenador le pidió que ayudara en el ataque.

Antes del parón internacional, Barcelona perdió 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y fue sorprendido 4-1 por el Sevilla en La Liga.

Barcelona se colocó en el liderato de la liga con una ventaja de un punto sobre el Madrid antes de que juegue el domingo contra el Getafe. Antes del viaje a la capital, Barcelona recibe al Olympiakos el martes en la Liga de Campeones.

Girona tuvo su oportunidad

Pedri González le dio a Barcelona la ventaja con un gol exquisito a los 13 minutos, deslizando un balón en ángulo de regreso a través del área y dentro del primer palo sin mirar al objetivo.

Pero el control de Barcelona se derrumbó después de que Axel Witsel igualara siete minutos más tarde con una acrobática chilena para golpear un balón alto suelto desde el césped y que superó a Wojciech Szczęsny.

Solo las paradas de Szczęsny y algunos errores de puntería de Girona evitaron que los visitantes tomaran la delantera antes del descanso después de que pudieran montar repetidos contraataques tras la pérdida de posesión de Barcelona. Cristian Portu golpeó el poste, Bryan Gil desperdició una oportunidad a quemarropa y Witsel rozó los postes.

Girona luego necesitó que el portero Paulo Gazzaniga detuviera los disparos de Fermín López y Marcus Rashord antes de que Araújo asegurara el resultado.

“Es un golpe duro porque en los últimos minutos solo podían hacernos daño con centros. Despejamos dos y el tercero lo metieron", indicó el técnico del Girona Míchel Sánchez.

Lamine Yamal jugó poco más de una hora para Barcelona después de regresar de una lesión en la zona de la ingle que lo obligó a perderse la derrota en Sevilla y dos clasificatorios para la Copa del Mundo con España.

El delantero de 17 años Toni Fernández debutó en La Liga tras ser incluido en la alineación titular. Fue sustituido por Fermín en el descanso. Dani Olmo también estuvo fuera por lesión.

