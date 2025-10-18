Mark Sánchez sigue fuera de Fox Sports NFL tras ser apuñalado y acusado

El exmariscal de campo de la NFL y analista deportivo Mark Sánchez difícilmente regresará pronto a la cabina de transmisiones de Fox Sports.

Sánchez, de 38 años, se perderá su tercera semana consecutiva de partidos el domingo, mientras continúa recuperándose. La policía informó que el deportista de raíces mexicanas fue apuñalado el 4 de octubre, durante una pelea con un conductor de camión fuera de un hotel en Indianápolis.

El quarterback retirado enfrenta un cargo de agresión grave, junto con varias acusaciones menores, por lo que los fiscales han dicho que fue una pelea por un lugar de estacionamiento. Sánchez y Fox Sports también enfrentan una demanda civil presentada por Perry Tole, de 69 años.

Una audiencia preliminar en el caso está programada para el miércoles en el tribunal del condado de Marion.

Fox Sports no ha divulgado información sobre Sánchez desde que informó que resultó herido.

Una declaración jurada de la policía alega que Sánchez, con olor a alcohol, abordó a Tole, quien había estacionado su camión en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis. Tole afirma en una demanda que Sánchez entró al camión sin permiso.

Luego, habría empujado a Tole, quien le lanzó aerosol irritante.

Cuando Sánchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse, dijeron las autoridades.

El exjugador fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según una declaración jurada de la policía. Una foto de Tole que circula en internet lo muestra con un collarín en una cama de hospital, cubierto de sangre y con un corte profundo en el costado de su cara.

Sánchez estaba en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del 5 de octubre entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

Tuvo una carrera de diez años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los Jets de Nueva York y también apareció en partidos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de partidos en 2021.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.