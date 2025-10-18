Stay up to date with notifications from The Independent

Leylah Fernández avanza a la final del Abierto de Japón de la WTA tras vencer a Cîrstea

AP Noticias
Sábado, 18 de octubre de 2025 10:54 EDT
JAPÓN
JAPÓN (AP)

La última jugadora sembrada que quedaba en el Abierto de Japón de la WTA alcanzó la final del domingo cuando Leylah Fernandez derrotó por 6-1, -2-6, 6-4 a Sorana Cîrstea, de 35 años.

Fernandez rompió el servicio de Cîrstea con 4-4 en el set decisivo el sábado, y luego mantuvo su propio servicio en el siguiente juego para avanzar.

La canadiense que es la cuarta sembrada enfrentará a Tereza Valentova, que a sus 18 años llegó desde la calificación, en la final. Valentova venció por 6-7 (3), 6-4, 6-3 a Jaqueline Cristian en la otra semifinal.

Cristian avanzó a la semifinal cuando Naomi Osaka, la primera sembrada, se retiró con una lesión en la pierna izquierda el viernes, otorgando a la jugadora rumana un pase directo en su cuartos de final.

Fernandez, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2021, avanzó a la octava final de carrera. Su única semifinal esta temporada fue en el WTA 500 D.C. Open, donde derrotó a Anna Kalinskaya en la final para obtener su cuarto título de individuales de la WTA.

Fernandez perdió en tres sets ante Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de China a finales de septiembre.

