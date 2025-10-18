Los Dodgers dominan otra vez octubre: su éxito va más allá del dinero

El dominio de los Dodgers de Los Ángeles en octubre para obtener el banderín de la Liga Nacional, los campeones defensores de la Serie Mundial se han convertido en eso en lo que muchos temían que se convertirían.

Los Dodgers tienen un récord de 9-1 en la postemporada, y han sido imparable, con un pitcheo inicial casi impecable y una alineación profunda y resiliente que produce hits clave y momentos electrizantes. Barrieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 5-1 el viernes por la noche, destacándose una actuación icónica de tres jonrones y diez ponches por parte de Shohei Ohtani, su superestrella de 700 millones de dólares.

El año pasado, los Dodgers vencieron a los Yankees para ganarlo todo, y ahora vuelven a la Serie Mundial, que inicia el viernes, con la oportunidad de convertirse en los primeros campeones consecutivos de la MLB en un cuarto de siglo. Están en el Clásico de Otoño por quinta ocasión en nueve temporadas en las que han alcanzado la postemporada 13 veces consecutivas.

Para los detractores, es malo para el béisbol tenga un equipo tan exitoso. El voraz gasto de los Dodgers podría fracturar irreparablemente el equilibrio competitivo de las mayores, e incluso podrían perjudicar a los Dodgers al proporcionar combustible a los propietarios que quieran imponer un tope salarial en las próximas negociaciones laborales.

Los jugadores y entrenadores de los Dodgers —y los más de cuatro millones de fanáticos que han llenado el Estadio de los Dodgers durante toda la temporada— no tenían absolutamente ningún interés en preocuparse por lo que su éxito significa para otras personas mientras celebraban otra noche inolvidable.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, lo dijo mejor cuando tomó el micrófono en el escenario del campo después de que su equipo arrollara a los Cerveceros, que ganaron 97 juegos.

“Les diré, antes de que comenzara esta temporada, decían que los Dodgers están arruinando el béisbol”, gritó Roberts, a la multitud durante la celebración en el campo. “¡Vamos a conseguir cuatro victorias más y realmente arruinar el béisbol!”.

La multitud en el Chavez Ravine rugió en agradecimiento a un equipo que repetidamente ha aprovechado al máximo sus ventajas, especialmente en los últimos dos años.

Los Dodgers gastarán alrededor de 509,4 millones de dólares en jugadores esta temporada, con una nómina de 341,5 millones, más 168 millones en impuestos de lujo proyectados. Eso empequeñece los gastos de sus posibles rivales en la Serie Mundial: Seattle (con una nómina de 167,2 millones de dólares) y Toronto (una nómina de 252,7 millones de dólares y un impuesto proyectado de 13,4 millones de dólares).

Pero, ¿por qué los Dodgers están disfrutando de este éxito en lugar de los Mets, los Yankees, los Filis y otros equipos que pueden gastar aproximadamente al nivel de los Dodgers?

Claramente porque Los Ángeles tiene una organización fuerte de arriba a abajo, comenzando con el desarrollo de jugadores y el scouting. El jefe Andrew Friedman toma las decisiones más juiciosas del deporte entre los premios de agentes libres y los objetivos de intercambio de veteranos, y cuando se equivoca, sus errores no duelen tanto debido a la profundidad general de su plantilla.

"Es simplemente un grupo muy talentoso, pero también es un grupo muy enfocado y muy hambriento", dijo Roberts, el primer manager en varias décadas en ganar cinco banderines en sus primeras diez temporadas con un club. "Así que creo que cuando tienes esos componentes, es difícil de vencer. Y cuidamos los pequeños detalles. Estamos hambrientos. Realmente no nos importa lo que pasó antes".

Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Tommy Edman, Max Muncy, Blake Snell, Tyler Glasnow y el dominicaio Teoscar Hernández comenzaron sus carreras en las Grandes Ligas en otros lugares, pero los Dodgers los identificaron y les dieron lo que sus clubes anteriores no pudieron o no quisieron.

Los japoneses Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki eligieron a los Dodgers en los últimos dos inviernos precisamente por la cultura y la oportunidad creada por los éxitos previos del club.

Snell enfrentó a los Dodgers con Tampa Bay en la Serie Mundial de 2020, y salió de la derrota con admiración por el club. Aprovechó la oportunidad de unirse a Los Ángeles como agente libre el invierno pasado.

"Por esto vine aquí", dijo Snell, quien ha lanzado 21 entradas con dos carreras permitidas y 28 ponches en tres majestuosas aperturas de playoffs. "Ahora estamos en la Serie Mundial, así que no puedo esperar para demostrarme lo que puedo hacer allí".

Ni siquiera un bullpen profundamente defectuoso, lleno de adiciones costosas como Blake Treinen y Tanner Scott que simplemente no han rendido, ha detenido a los Dodgers en la postemporada, superando a sus oponentes por un combinado de 46-28.

Y tampoco encaja en la narrativa de sus detractores recordar que Los Ángeles comenzó a dominar bastante tarde en una tumultuosa temporada regular.

Los Dodgers ganaron 93 juegos y el título de la División Oeste de la Liga Nacional, pero terminaron con solo el noveno mejor porcentaje de victorias durante sus 13 temporadas consecutivas de playoffs.

Los Ángeles estuvo detrás de San Diego en su división hasta el 23 de agosto y superaron a los Padres por tres juegos. Gracias a un prolongado tramo de juego mediocre a mitad de temporada, los Dodgers terminaron terceros en general en la Liga Nacional y tuvieron que jugar una serie de comodines por primera vez desde 2021.

Pero eso podría haber sido algo bueno: Los Dodgers tuvieron que batallar para quitarse el óxido en sus últimas series divisionales tras una semana de descanso, pero ahora se han mantenido concentrados desde su primer juego de playoffs el 30 de septiembre, apenas 48 horas después de que terminó la temporada regular.

Después de que Los Ángeles aplastara a Cincinnati con 18 carreras en dos juegos de comodines, los Dodgers eliminaron fácilmente en cuatro juegos a los Filis de Filadelfia al campeón del Este de la Liga Nacional, en la Serie Divisional.

Los Dodgers luego abrumaron a los Cerveceros, que tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional en la temporada regular y llegaron a la postemporada por séptima vez en ocho temporadas con fanáticos clamando por el primer título de su franquicia. La astucia en los playoffs de los Dodgers y su talento de primer nivel fueron demasiado, incluso antes de que Ohtani ofreciera su espectacular actuación.

"Eso fue especial", dijo Freeman, el MVP de la Serie Mundial del año pasado. "Hemos estado jugando muy buen béisbol durante un tiempo y lo inevitable sucedió hoy".

