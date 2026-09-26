Jugadores de Irlanda votan seguir ante Israel; crece presión de boicot, 1 se va

La presión para boicotear los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Israel por las acciones de ese país en Gaza pasó factura al equipo de Irlanda el sábado, cuando los jugadores hablaron durante horas, votaron sobre su participación y uno abandonó la concentración.

Irlanda debe jugar contra Israel en Debrecen, Hungría, en el primero de esos partidos el domingo, pero la conferencia de prensa y la sesión de entrenamiento del equipo el sábado se retrasaron más de cinco horas, mientras los jugadores volvían a mantener conversaciones entre ellos en el hotel del equipo sobre si debían jugar.

“Un jugador manifestó su incomodidad con disputar este partido al entrenador principal e indicó su intención de retirarse de la convocatoria. Como pueden entender, esta nueva variable requirió tiempo y deliberación para que el resto del plantel lo considerara”, señaló David Courell, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Irlanda a los periodistas en la conferencia de prensa reprogramada.

Courell señaló que se realizó una votación entre los jugadores y que “una mayoría significativa” estuvo a favor de continuar con los partidos.

“Con base en eso, la asociación tomó la decisión en nombre del fútbol irlandés de que este partido se disputará, tal como siempre hemos tenido la intención de cumplir con los compromisos”, afirmó Courell.

Según informes, el arquero Gavin Bazunu le dijo al equipo el viernes por la noche que no quería jugar. Su nombre no se mencionó en la conferencia de prensa, pero el entrenador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, indicó que un jugador estaba dejando la concentración.

“Todos los demás jugadores están entrenando hoy”, comentó Hallgrimsson. “Es una discusión en curso y no hemos llegado a una especie de conclusión sobre esto, pero seguimos adelante, el partido sigue adelante, vamos a entrenar. Y habrá más conversaciones esta noche y probablemente mañana”.

Brazaletes negros

Courell dijo que los jugadores se sentían incómodos al lidiar con preguntas “que no son sobre fútbol”, por lo que habían solicitado no tener que atender compromisos con los medios en torno al partido del domingo.

“También tienen la intención de llevar brazaletes negros en reconocimiento de todas las vidas perdidas en el conflicto”, explicó Courell. “Y también habrá elementos de la ceremonia previa al partido en los que no participarán”.

Agregó que tanto los jugadores como la FAI harán una “contribución significativa” a obras benéficas con los honorarios de ambos partidos —ninguno de los cuales está abierto a aficionados irlandeses— y con lo recaudado del partido de Irlanda contra Austria en Dublín el 1 de octubre.

Aumenta la presión

El equipo ha estado bajo una presión creciente en Irlanda, donde la afinidad con los palestinos es fuerte, para boicotear los dos partidos contra Israel: el partido “de local” de Israel el domingo y el partido “de local” de Irlanda en Backa Topola, Serbia, el 4 de octubre.

La FAI dijo en junio que el partido de local de Irlanda se trasladaba a una sede neutral por “razones operativas” y que no habría aficionados presentes. Eso ocurrió después de llamados generalizados a boicotear el encuentro, y de una moción de la propia FAI el noviembre anterior en la que pedía a la UEFA que prohibiera a Israel participar en competiciones de clubes y selecciones.

“Hay un apoyo enorme —probablemente el mayor de Europa— a Palestina en Irlanda”, sostuvo Hallgrimsson. “Y ha habido protestas desde el sorteo (en febrero) para que no se juegue este partido. Ha habido una protesta desde el primer día para que no se juegue el partido en Irlanda y esa es la presión que sentirán los jugadores y que sentirá la asociación. Yo sentí esa presión crecer día a día y ahora está llegando casi a un límite de ruptura”.

El mediocampista irlandés Jason Knight dijo tras la derrota 1-0 del jueves en Kosovo que los jugadores estaban en una situación difícil y que no creía que los partidos debieran seguir adelante.

“No estamos jugando con un genocidio, estamos jugando contra un genocidio. Estamos jugando contra Israel, no estamos jugando con Israel”, lo que provocó una reacción furiosa de la federación israelí de fútbol, que acusó al técnico islandés de “estupidez, ignorancia e hipocresía”, había dicho previamente Hallgrimsson.

La FAI se había resistido a los llamados a boicotear los partidos, al argumentar que el equipo podría recibir sanciones severas por parte de la UEFA. Irlanda será coanfitriona del Campeonato Europeo de 2028 junto con Inglaterra, Gales y Escocia.

Más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta en la que instaron a la FAI a reconsiderar su decisión de seguir adelante con los partidos.

La semana pasada hubo manifestantes fuera del hotel del equipo en Dublín que pedían a los jugadores boicotear los encuentros. El sindicato SIPTU exhibió un enorme cartel en el centro de Dublín, junto al río Liffey, en el que pedía a los jugadores: “¡Actúen según su conciencia!” y “No jueguen con el genocidio”, junto a la imagen de un balón salpicado de sangre.

El exseleccionador de Irlanda Brian Kerr dijo que la FAI había “perdido el respeto del pueblo irlandés” por seguir adelante con los partidos.

“El pueblo irlandés y el público que va al fútbol no quieren que se jueguen los partidos”, expresó Kerr. “Creo que han dejado claras sus opiniones durante el último año. La FAI, en noviembre, en realidad fue a la UEFA y solicitó que Israel fuera expulsado del torneo por una cuestión de principios. Y, sin embargo, actuaron en contra de ese principio”.

La UEFA no respondió a una solicitud de comentarios sobre los acontecimientos del sábado.

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