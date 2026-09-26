Svitolina: la final de Billie Jean King Cup es un 'momento muy especial' para Ucrania

Elina Svitolina estrelló el sábado su raqueta contra la cancha para celebrar que Ucrania se aseguró por primera vez un lugar en la final de la Billie Jean King Cup.

La séptima preclasificada Svitolina tenía muchas emociones rondándole la cabeza después de vencer a Jasmine Paolini por 6-2, 6-2 para sellar una victoria 2-0 sobre Italia, bicampeona defensora, en las semifinales del evento por equipos del tenis femenino.

Hubo un partido de semifinales que Svitolina perdió ante Paolini en la competencia del año pasado. Y Svitolina ha sido una de las atletas ucranianas de mayor perfil que han alzado su voz política sobre la invasión de Rusia a su país.

“Un momento realmente especial para nosotras, para Ucrania. Estamos atravesando tiempos difíciles en casa — toda la gente. Es simplemente increíble llegar por primera vez a una final”, afirmó Svitolina.

En esta misma instancia el año pasado, Svitolina ganaba por un set y estaba arriba 4-2 antes de que Paolini remontara para derrotarla.

“Fue una derrota muy dura para mí aquí el año pasado. Así que de verdad tenía que estar concentrada y elevar mi nivel”, comentó Svitolina.

Paolini llegaba con una racha de 10 victorias consecutivas en la competencia.

Antes, Anhelina Kalinina había puesto a Ucrania arriba 1-0 al derrotar a Tyra Caterina Grant por 6-3, 6-4 en el debut de Grant en la competencia.

En la final del domingo, Ucrania se enfrentará a Chequia, que está encabezada por la campeona de Wimbledon Linda Noskova, la subcampeona de Wimbledon Karolina Muchova y la número 1 del mundo en dobles Katerina Siniakova.

Chequia venció a España 2-0 en su semifinal el viernes y también blanqueó a Gran Bretaña 2-0 en los cuartos de final.

Ucrania derrotó a Bélgica 2-1 en los cuartos de final.

Ante Bélgica, Svitolina había perdido en individuales frente a Greet Minnen, número 217 del ranking, antes de que Kalinina y Lyudmyla Kichenok ganaran el decisivo partido de dobles.

“Estaba muy molesta después del primer día contra Bélgica. .Sentí que no jugué a mi mejor nivel. Realmente intenté aprovechar esta oportunidad, mejorar mi juego, mi rendimiento. Gracias al equipo, que de verdad me apoyó de esta manera. Practicamos, trabajamos algunas cosas. Un momento histórico para Ucrania”, expresó Svitolina.

Chequia, antes conocida como la República Checa, ocupa el segundo lugar histórico con 11 títulos en la competencia, que anteriormente se llamaba Fed Cup. Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, ha ganado un récord de 18 títulos.

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