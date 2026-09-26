Norris dice que algunos pilotos 'no deberían estar en F1' tras choque múltiple de Colapinto

Lando Norris, de McLaren, manifestó que algunos pilotos “no deberían estar en la Fórmula 1” después de que Franco Colapinto provocara el sábado una colisión de varios autos que puso fin a la carrera del campeón defensor en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto frenó demasiado tarde en la primera curva cuando la carrera se reanudó tras un periodo de coche de seguridad y se estrelló contra su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cuyo auto luego empujó el de Norris contra las barreras.

Mientras los pilotos reaccionaban para evitar el choque, Arvid Lindblad también hizo que su compañero en Racing Bulls, Liam Lawson, trompeara.

“Simplemente me sacaron de carrera”, declaró Norris a la cadena Sky Sports. “La verdad es que hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

Colapinto lo calificó como un “gran error” y ofreció “muchísimas disculpas a los dos”, en referencia a Gasly y Norris.

Norris queda ahora a 116 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli, otro duro golpe para una defensa del título que ya se tambaleaba tras las victorias del italiano en Italia y España en las últimas semanas.

A Colapinto se le impuso una penalización de 10 segundos por causar la colisión. No terminó la carrera, por lo que esa sanción podría convertirse en una penalización en la parrilla para la carrera de la próxima semana en Malasia, anunciada como el Gran Premio de Bahrein.

El ganador de la carrera, George Russell, y el segundo clasificado, Max Verstappen, discreparon de que Colapinto mereciera una suspensión por su error.

“Creo que en las reanudaciones tras el coche de seguridad, con neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias. Por lo que vi hoy, eso fue lo que pareció”, señaló Russell. “Creo, personalmente, que las sanciones de prohibición de competir deberían aplicarse cuando los pilotos hacen intencionalmente algo muy peligroso y muy temerario. Creo que fue desafortunado”.

El jefe del equipo Alpine, Flavio Briatore, pidió disculpas a Norris y a McLaren y afirmó estar “extremadamente decepcionado” por una carrera desastrosa para su escudería.

“Fue una maniobra muy mala para un piloto de su experiencia”, sostuvo Briatore. “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué curso de acción debe tomarse, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”.

Se trata de la más reciente controversia en la que se ve involucrado Colapinto, tras repetidos casos de abuso en redes sociales dirigidos contra otros pilotos y los comisarios de carrera por parte de aficionados que apoyan al piloto argentino.

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