Primer triunfo de Zidane con Francia es empañado por lesión de Mbappé. Italia cae ante Bélgica

El primer partido de Zinedine Zidane al frente de Francia terminó con un sabor amargo, ya que Kylian Mbappé se lesionó instantes después de marcar en la victoria 1-0 en Turquía.

Michael Olise, el mejor pasador del Mundial 2026, filtró un gran pase y Mbappé, máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, clavó un disparo raso en el minuto 54.

Luego, Mbappé se sentó en el césped sujetándose la pierna izquierda a la altura de la rodilla y, en cuestión de minutos, Zidane tuvo que sustituirlo.

Italia, tras no clasificarse a tres Copas del Mundo consecutivas, inició mal su reconstrucción bajo el regreso del entrenador Roberto Mancini con una derrota 2-0 ante Bélgica en Roma.

En otros partidos, los hermanos Charles se combinaron para ayudar a Irlanda del Norte a vencer 1-0 a Georgia en Tbilisi y lograr su primera victoria histórica en la Liga B.

Primera alineación de Zidane: 4-3-3

Mbappé estuvo por la banda izquierda y el también aspirante al Balón de Oro Ousmane Dembélé por el centro, con Olise en el extremo derecho y Rayan Cherki, del Manchester City, en el mediocampo.

Un inicio trabado dejó muchos pases fallidos de ambos lados, aunque el irregular estado del terreno de juego en el estadio Kocaeli Stadiuma, en İzmit, fue un factor.

Cerca del final del primer tiempo, un disparo con efecto de Olise obligó a una gran atajada de Uğurcan Çakır, y el mediocampista Adrien Rabiot elevó el balón por encima tras una buena jugada de Cherki y Dembélé.

El arquero francés Mike Maignan igualó la intervención de Çakır con una espectacular atajada a una mano ante un cabezazo picado de İsmail Yüksek. Luego, Çakır fue expulsado en el 87 por bloquear con el brazo un remate de Bradley Barcola cuando estaba fuera del área.

Aficionados se mantienen alejados de Roma

Solo 47.155 espectadores acudieron al Stadio Olimpico, con capacidad para 70.000, mientras el extremo Mika Godts, fichado por el Paris Saint-Germain procedente del Ajax en la pretemporada, anotó para Bélgica a los 20 minutos con una definición rasante que superó al arquero Gianluigi Donnarumma.

Un esfuerzo brillante de Dodi Lukébakio tras una carrera desde la mitad de la cancha puso el 2-0 a mitad del segundo tiempo.

Mala racha de Kvaratskhelia continúa

Shea Charles anotó en lo profundo del tiempo añadido para Irlanda del Norte después de que su hermano menor, Pierce Charles, atajara el penal de Khvicha Kvaratskhelia a mitad del segundo tiempo.

La estrella del PSG Kvaratskhelia no ha logrado marcar en la liga francesa esta temporada.

Otros partidos

En la Liga B, Ucrania ganó 1-0 en Hungría gracias al gol del delantero Danylo Sikan, mientras Suecia venció 2-1 a Rumania con tantos del atacante del Liverpool Alexander Isak y de Viktor Gyökeres, del Arsenal. La Polonia de Robert Lewandowski empató 0-0 en casa ante Bosnia y Herzegovina.

Georgii Arutiunian y Artur Garibyan anotaron en la victoria 2-0 de Armenia contra Letonia, y Montenegro derrotó 2-1 a Chipre en partidos de la Liga C.

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